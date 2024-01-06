1900 مواطن يستفيدون من خدمات مركز شباب ناصر

نفذت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، القافلة الطبية العلاجية الشاملة بمركز شباب ناصر بمدينة الزقازيق، وذلك بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعى، ضمن حملة بالوعي مصر بتتغير للأفضل، والتي أستمرت لمدة يومان، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وشملت القافلة على عدد ٦ عيادات، بها ٦ تخصصات طبية وهي "الباطنة، الأطفال، النساء والتوليد، العظام تنظيم أسرة، الرمد"، بخلاف معامل الدم والطفيليات، وتوفير الأشعة السينية والموجات الفوق صوتية، وخدمات خلع الاسنان ورسم القلب الكهربائي، وذلك لخدمة أهالي المدينة، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ١٨٥٥ مواطن، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١٤ حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.