السبت 06 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الدنمارك ترسل 19 مقاتلة "إف-16" إلى أوكرانيا خلال الربع الثاني من 2024

علم الدنمارك
علم الدنمارك

قالت وزارة الدفاع الدنماركية، اليوم السبت، إنها ستنقل 19 طائرة مقاتلة أمريكية الصنع من طراز "إف-16"، إلى أوكرانيا خلال الربع الثاني من 2024، بمجرد انتهاء الطيارين الأوكرانيين من تدريبهم. 

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكرت شبكة إذاعة أوروبا الحرة - على موقعها الإلكتروني - أن الدنمارك، التي تستبدل أسطولها من طائرات F-16 بطائرات أكثر حداثة من طراز F-35، أعلنت في أغسطس أنها ستزود أوكرانيا بالطائرات بعد الحصول على موافقة الحكومة الأمريكية.

وسعت كييف منذ فترة طويلة للحصول على الطائرات المقاتلة لكن واشنطن قاومت الفكرة خوفا من أن تعتبرها موسكو طرفا محاربا مباشرا في الحرب الأوكرانية.

 

 

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