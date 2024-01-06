وزيرا التنمية المحلية والتموين يهنئان الأنبا باخوميوس بعيد الميلاد المجيد

قدم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور علي المصيلحى وزير التموين، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، التهنئة بعيد الميلاد المجيد لنيافة الانبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح وتوابعها والخمس مدن الغربية، وذلك بمقر مطرانية البحيرة بمدينة دمنهور.

وأعرب اللواء هشام آمنة، عن تمنياته بأن يُعيد المولي عز وجل هذه المناسبة الغالية على جميع المواطنين الأقباط شركاء الوطن بالصحة و العافية والتوفيق وأن يديم على مصرنا الحبيبة والشعب المصري العظيم الأمن والسلام والاستقرار ودوام المحبة و التعايش السلمي بين أبناء الوطن.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن التلاحم الفريد لأبناء الوطن سيظل صمام الأمان والركيزة الأساسية لترسيخ دعائم الرخاء والاستقرار في الدولة المصرية ، داعيًا الله أن يحفظ مصر شعبًا وأرضًا وقيادة تحت راية السلام والأمان والاستقرار ، في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

ولفتت نائب محافظ البحيرة، إلى أن مصر شعب ونسيج واحد متلاحم نتشارك فيه الأعياد وكافة المناسبات ويجمعنا حب الوطن ومشاعر نابعة من الوجدان، وفرحة غامرة تعتري نفوسنا وتتصل بجوارحنا، واليوم نتوحد لنتشارك في مناسبة دينية تكتسي بروح القومية والوطنية والمحبة والأخاء لتعود علينا عاماً بعد عام أعياد الميلاد، بميلاد جديد للأمل، والمستقبل، وميلاد جديد للمحبة والأخوة، التى كانت دائماً وأبداً تجمعنا سوياً على مر العصور والتى دعمها ورسخ جذور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذى تشهد مصرنا تحت قيادته حالة من الحب والتآخي بين المصريين في شتى أنحاء الجمهورية .

ومن جانبه توجّه الانبا باخوميوس بالشكر لوزيرا التنمية المحلية والتموين ونائب محافظ البحيرة على تهنئتهم له بعيد الميلاد المجيد، معرباً عن تمنياته لكل العاملين بالوزارة والمحافظات بالتوفيق والسداد في مساعيهم للمشاركة في تعزيز مسيرة البناء والتنمية وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة، كما أعرب مطران البحيرة عن تمنياته أن يعيد هذه الأيام المباركة على شعب مصر بالمزيد من الإخاء والترابط وكذا تمنياته أن يظل الوطن رمزاً لمعاني وقيم المحبة والسلام.