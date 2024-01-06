أول إجراء بحق عصابة التنقيب عن الآثار في حلوان

أصدرت جهات التحقيق المختصة، قرارا بحبس ٤ متهمين بالتنقيب عن الآثار في منطقة حلوان، لمدة ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إلى قيام 4 أشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة قسـم شرطة حلوان.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال قيامهم بأعمال الحفر بإحدى الغرف بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه، وعُثر بداخلها على حفرة وبحوزتهم أدوات التنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة.