السبت 06 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

أول إجراء بحق عصابة التنقيب عن الآثار في حلوان

التنقيب عن الآثار_
التنقيب عن الآثار_ أرشيفية

أصدرت جهات التحقيق المختصة، قرارا بحبس ٤ متهمين بالتنقيب عن الآثار في منطقة حلوان، لمدة ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

ضبط 3 قضايا تهريب بضائع جمركية في 24 ساعة

ضبط 6 قضايا هجرة غير شرعية في 24 ساعة

 

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إلى قيام 4 أشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة قسـم شرطة حلوان.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال قيامهم بأعمال الحفر بإحدى الغرف بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه، وعُثر بداخلها على حفرة وبحوزتهم أدوات التنقيب.

 

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة.

مواد متعلقة

قرار حول عصابة ترويج الممنوعات في الشروق

الفرق بين حيازة وتعاطي المخدرات وحجم العقوبة بين الحالتين

بين الحبس والغرامة.. كيف حدد القانون عقوبة ترويج الأدوية المغشوشة؟

ندب الأدلة الجنائية حول حريق عقار سكني في المعادي

حكم رادع بحق متهم بإنهاء حياة فتاة في البحرين.. والمحكمة: تطرفت ضلالته

حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية
الجريدة الورقية