منطاد تجسس صينى يظهر فى سماء تايوان (فيديو)

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، مقطع فيديو يرصد منطاد تجسس صيني يظهر في سماء تايوان.

ورجحت تايوان في وقت سابق أن المناطيد الصينية التي تعبر أجواءها ذات أغراض تخص الأرصاد الجوية والطقس، غيرت وصفها الآن قائلة إن المناطيد للتجسس، فضلًا عن أنها تمثل تهديدًا على سلامة الطيران.

وقد أعلنت تايوان، الأربعاء الماضي، رصدها أربعة مناطيد صينية فوق الخط الأوسط في المضيق الذي يفصل بين الجزيرة والبرّ الصيني، مشيرة إلى أنّ ثلاثة من هذه المناطيد حلّقت مباشرة فوق الجزيرة.

ونشرت وزارة الدفاع التايوانية رسماً يُظهر ثلاثة مناطيد تحلّق فوق الجزيرة باتّجاه الشمال الشرقي، بعدما رُصدت جنوب غربي تشينج تشوان كانج، التي تضمّ قاعدة جوية عسكرية في مدينة تايتشونج الواقعة غرب تايوان.

وأوضحت الوزارة أنّ أدنى ارتفاع لأحد هذه المناطيد بلغ 3600 متر عن سطح البحر، مشيرة إلى أنها ستراقب عن كثب، وتتحقق مما إذا كانت هناك استخدامات أخرى لهذه البالونات، وتعهدت باتخاذ الإجراءات المناسبة وجمع أنماط مسارات طيرانهم لتحليلها.

انتخابات تايوان

وبدأت تايوان في رصد هذه المناطيد الصينية الشهر الماضي، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في الجزيرة في 13 يناير، إذ تستعدّ تايوان، التي يبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة، لانتخاب رئيس وبرلمان جديدين.

ورصدت السلطات التايوانية في ديسمبر، مناطيد صينية ستّ مرّات، إذ باتت المناطيد الصينية موضوعاً ينطوي على حساسية سياسية منذ فبراير الماضي، حين أسقطت الولايات المتّحدة فوق أراضيها منطاداً صينياً، قالت إنه للتجسّس العسكري، بينما أكّدت بكين أنّه منطاد مدني انحرف عن مساره.

وكثّفت بكين في السنوات الأخيرة ضغوطها العسكرية والسياسية على تايوان التي تعتبرها جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها، مؤكّدة أنّ عملية إعادة توحيد الجزيرة مع البرّ الصيني ستتمّ ولو بالقوة، غير أنّ ظهور مناطيد يبقى أمراً قليل الحدوث نسبياً.

وقال الخبير آو سيفو، من معهد أبحاث الدفاع والأمن الوطني في تايوان إنّ هذه المناطيد "تُستخدم من أجل الإكراه العسكري والحرب النفسية"، مضيفاً أن "الانتخابات الرئاسية تقترب والمناطيد هي نوع من أدوات الترهيب العسكري".

وأبدت السلطات التايوانية مرات عدّة قلقها من تدخل مفترض لبكين في الانتخابات المقبلة، ومن حملات تضليل إعلامي. ومن المواضيع الرئيسية المُثارة في الانتخابات الرئاسية في تايوان طريقة إدارة المرشّحين للعلاقات مع الصين.