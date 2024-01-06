آلية التقديم في الجامعات الأهلية للفصل الدراسي الثاني 2024

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي آلية التقديم في الجامعات الأهلية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024.

ووافق المجلس الأعلى للجامعات على بدء تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق في الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات.

وقرر المجلس الأعلى للجامعات الأهلية فتح باب التقديم للالتحاق بالفصل الدراسي الثاني بدءًا من السبت الموافق 13 يناير الجاري ولمدة أسبوعين.

آلية التقديم في الجامعات الأهلية 2024

يكون التقديم في الجامعات الأهلية بنظام التقديم الإلكتروني المباشر لجميع الكليات طبقًا للحدود الدنيا للتقدم، حيث تم فتح باب القبول للحاصلين على الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية طبقًا للحد الأدنى للتقدم لكل منها.

ويُتاح التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2022/ 2023، كما يحق للطلاب الحاصلين على شهادتهم في العام الدراسي السابق 2021/ 2022 التقدم أيضًا، وفقًا للحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، وسيتم قبول أوراق الطلاب إلكترونيًا.

تنسيق الجامعات الأهلية:

بلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة، وجامعة النيل الأهلية، والمصرية للتعليم الإلكتروني، والفرنسية، وجامعة المنصورة الجديدة 80 في المائة لكليات الطب، و78 في المائة لكليات طب الأسنان، و76 في المائة للعلاج الطبيعي، و72 في المائة للصيدلة، و68 في المائة للطب البيطري والهندسة وعلوم الحاسب، و55 في المائة للكليات النظرية.

كما بلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق جامعات الجلالة والعلمين 77 في المائة لكلية الطب، و76 في المائة لطب الأسنان، و74 في المائة للعلاج الطبيعي، و71 في المائة للصيدلة، و66 في المائة للهندسة، و61 في المائة لعلوم الحاسب، و55 في المائة للكليات النظرية.

أما جامعة الملك سلمان وجامعة سيناء، وجامعة الإسماعيلية الأهلية، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية، فبلغ الحد الأدنى للتقديم في كليات الطب 75 في المائة، و74 في المائة لطب الأسنان، و72 في المائة للعلاج الطبيعي، و70 في المائة للصيدلة، و66 في المائة للطب البيطري، و65 في المائة للهندسة، و60 في النائة لعلوم الحاسب، و55 في المائة للكليات النظرية.

قائمة أسماء الجامعات الأهلية: