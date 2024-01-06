خالد عباس: تفقد الرئيس لتدريبات المنتخب دفعة معنوية قوية

أعرب المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، عن سعادته باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتفقد تدريبات المنتخب الوطني، التي يستضيفها ستاد المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية، مؤكداً على اهتمام ورعاية الرئيس بالرياضة والرياضيين، التي جعلت من مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية واقعاً نعيشه ومدينة تمتلك أحدث الملاعب والتجهيزات.



وقال المهندس عباس، إن رعاية شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية للمنتخب الوطني تأتي من واقع مسئولية الشركة نحو المجتمع، ولكون كرة القدم هي سفير مصر لدى الأمم وأحد أسباب إسعاد الشعب المصري كما أنها الرياضة الشعبية الأولى في مصر والعالم.



وأشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، إلى جاهزية العاصمة الإدارية لاستقبال كافة الفعاليات الهامة بمختلف أنواعها؛ السياسية والاقتصادية والرياضية والفنية، لافتاً إلى النجاح الكبير الذي حققته فعاليات النسخة الثامنة من ماراثون زايد الخيري، الذي أقيم تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الإدارية بمشاركة 31 ألف مشارك.



جدير بالذكر أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية هي الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والمنتخب الأوليمبي.

وكان قد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية. كما تفقد تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم بإستاد المدينة للشد من أزر اللاعبين ودعمهم وحثهم على بذل كل طاقاتهم في التدريبات وتحقيق الفوز.

