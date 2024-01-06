احمد ماهر: الشهادات الادخارية الجديدة وسيلة آمنة لحفظ الأموال من تراجع قيمتها

اعتبر خبير التسويق أحمد ماهر، الشهادات الجديدة ذات العائد المرتفع التي طرحها بنكي الأهلي مصر مؤخراً، وسيلة استثمارية جيدة وآمنة لحفظ الأموال والمدخرات من تراجع قيمتها في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وتحقيق عائد مناسب على هذه المدخرات.

وقال ماهر، إن هذه الشهادات تعد الأعلى في الوقت الحالي من حيث العائد، حيث تصل إلى 27% لمدة عام، و23% حال صرف العائد بشكل شهري، وهو ما يفوق عائد الشهادات الأخرى بكثير.

وأضاف احمد ماهر، أن هذه الشهادات تعد وسيلة استثمارية آمنة لمن لا يملكون أي خبرات للدخول في مشروعات استثمارية، حيث أنها لا تتطلب أي خبرات أو مهارات، كما أنها مضمونة من قبل البنك ومن قبل الدولة.

وأوضح ماهر أن تنويع المحفظة الاستثمارية أمر مهم، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، حيث يمكن للمستثمرين توزيع أموالهم على عدة أدوات استثمارية، مثل العقارات والذهب والادخار البنكي، بالإضافة إلى الشهادات ذات العائد المرتفع.

وأكد خبير التسويق احمد ماهر أن الشهادات ذات العائد المرتفع يمكن أن تكون جزءاً من المحفظة الاستثمارية، ولكن لا ينبغي أن تكون هي العنصر الوحيد فيها، حيث يجب مراعاة عوامل أخرى مثل المخاطرة ومعدل العائد المتوقع.

وطالب ماهر المستثمرين بضرورة إجراء بحث جيد قبل الاستثمار في أي أداة استثمارية والتعرف على عوائد كل البدائل الاستثمارية، وذلك للتعرف على المخاطر والفوائد المحتملة لكل بديل استثماري.