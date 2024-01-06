بالفيديو .. الكوربيه تكشف كواليس العمولات العشوائية بشركات السمسرة

تناولت حلقة اليوم "الكوربيه مع د.صلاح عبدالله" المذاعة على قناة الوفد العديد من الأخبار الهامة، والملفات الساخنة، والكواليس المثيرة.

تناولت الحلقة حوارا مطولا مع د. حسام الغايش مدير فرع شركة أصول القابضة للاستثمارات المالية بالإسكندرية..ويتضمن الحوار العديد من النقاط المهمة المتعلقة بعدد من الملفات المهمة، والتركيز على أن الرقابة الرشيدة على الأسواق أول خطوات السيطرة على "غول" التضخم

كما يتضمن البرنامج اخبارا مهمة ... في الرقابة المالية حيث تناول الخبر .. الرقابة المالية تدرس طلبات قيد جهات التحقق والمصادقة لتسريع وتيرة سوق الكربون الطوعي...حيث تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية 3 طلبات مقدمة لها من عدة جهات محلية وأجنبية تعمل في مجال تقديم خدمات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الراغبة في إصدار شهادات بموجب ذلك الخفض للقيد لديها، وذلك وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 163 لسنة 2023 الخاص بمعايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدي الهيئة.

يأتي ذلك ضمن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي والذي يسمح بقيد وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك بعد أن انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من غالبية المتطلبات التشريعية والتنظيمية والإجرائية في هذا الشأن.

كما تعمل البورصة المصرية حالياً على دراسة أنسب النظم والقواعد اللازمة لقيد وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك لمساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة في مختلف الأنشطة الإنتاجية على الانخراط بشكل أكبر في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق مستهدفات الدولة المصرية دعماً للحراك الدولي بشأن تحقيق الحياد الكربوني، ومن شأن السوق الجديد أن يسهم في مساعدة الجهات التي تصدر شهادات خفض انبعاثات كربونية في تعويض جزء من تكلفة الخفض والإصدار...جدير بالذكر أن سوق شهادات خفض الانبعاثات الكربونية هو سوق طوعي منظم بالبورصة المصرية لتنظيم عملية التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية التي تصدر لصالح الشركات أو الجهات أو المشاريع المحلية أو الدولية التي تنفذ مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.

كما تحتوي الحلقة أيضا على.... السمسرة تترقب حسم اتحاد الأوراق المالية لعشوائية العمولات ...حيث تترقب شركات السمسرة وعددها 122 شركة أن يحسم اتحاد المصري للأوراق المالية برئاسة أشرف سلمان"ميثاق شرف المهنة" للعاملين في مجال الأوراق المالية، وهو البند الثالث من المادة الثالثة بالفصل الأول الخاص بتأسيس الاتحاد، حول العمولات العشوائية، "زيرو عمولات" والتي تسببت في حالة من الارتباك والفوضى بين شركات السمسرة، في ظل قيام إحدى شركات السمسرة باستقطاب المستثمرين الجدد، بالتعامل بيعا وشراء دون الحصول على عمولات....ارتفعت مطالب شركات السمسرة بسرعة تحديد عمولة لعمليات البيع والشراء، بعد الأخطاء التي وقعت بها شركة سمسرة بسبب توجه المستثمرين الأفراد حديثي التعامل بسوق الأسهم، والذين يفتقدون خبرة التداول، وهو ما ظهر مؤخرا في العروض والطلبات الخاطئة التي سببت ارتباكا في السوق، وتعرض التعاملات للخطر، وذلك نتيجة اتاحة هذه الشركة ميزة التعاملات دون عمولات، مما دفع العديد من المستثمرين الجدد بالتعامل عبر الشركة.

قال بعض السماسرة أنه "إذا أراد الاتحاد القيام بدور إيجابي في تنظيم عشوائية العمولات، يمكن انتهاج نفس المنهجية المتبعة في حساب ضرائب الأرباح الرأسمالية الجاري مناقشتها بين وزارة المالية والمقاصة، حيث أنه تم تحديد حد أدني لمصروفات العمولة، وفقا للنموذج المقترح من وزارة المالية، وهو ما يرفع الحرج عن الاتحاد بفرض عمولة على جميع شركات السمسرة".

كانت الجلسات القليلة الماضية شهدت حالة من الارتباك نتيجة بعض العروض والطلبات الخاطئة، عن طريق بعص المستثمرين عبر احدي شركات السمسرة والتي دفعت البورصة إلى الغاء التعاملات على الورقة المالية التي وقع عليها الخطأ....كما ينتظر أن يدعو الاتحاد خلال الفترة القادمة لإجراء انتخابات على مقعد نشاط إدارة الصناديق والمحافظ بعد استقالة راندا حامد من عضوية المجلس .

وتتضمن الحلقة " أيضا " " " ... "راندا حامد" تنضم لمجلس إدارة البورصة بعد استقالة "المراغي"...حيث شهد مجلس إدارة البورصة انضمام عضو مجلس الإدارة الجديد راندا حامد العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.

جاء انضمام "حامد" على خلفية استقالة شوكت المراغي العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية من منصبه بالشركة، وذلك لانتفاء الصفة التي قام بالترشح عليها في الانتخابات الأخيرة ممثلا لشركة "برايم"

تنص لائحة البورصة على ضم المرشح الحاصل على أعلى الأصوات في انتخابات مجلس إدارة البورصة"2021-2025"، التي اجريت في يوليو2021، حيث حصلت "حامد" على أعلى الاصوات بـ 83 صوتا بعد كل من أحمد أبوالسعد، ورانيا يعقوب، وشوكت المراغي الذي قدم استقالته....يشار إلى أن العضو المنتدب لشركة عكاظ قامت مؤخرا بتقديم استقالتها من مجلس إدارة اتحاد الأوراق المالية على مقعد نشاط إدارة الصناديق والمحافظ والذي حسمته بالتزكية، وتأتي الاستقالة لعدم التعارض بين عضوية مجلس الاتحاد والبورصة.

تتمتع راندا حامد بأكثرمن 23 عاما من الخبرة في مجال الاستثمار، كما أن لديها خبرة واسعة في إدارة المحافظ، وتطوير وتنفيذ سياسات الاستثمار وهيكلة المحافظ المصممة خصيصا للمؤسسات والأفراد ذات الملائة المالية العالية، وتتقلد "حامد" منصب نائب رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، تخرجت في المدرسة الألمانية في القاهرة DEO ، وحاصلة على ماجستير إدارة أعمال MBAمن جامعة Heriot Watt University Edinburgh Business School. و حاصلة على بكالوريوس اقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة AUC ، كما حصلت علي العديد من الشهادات المتخصصة منها شهادة CPM في إدارة المحافظ من الجمعية المصرية لإدارة الأستثمارEIMA شهادة محلل فني CETA من الجمعية المصرية للمحللين الفنيين ESTA و شهادة محلل فني معتمد CFT’e من االمؤسسة العالمية للمحلليين الفنيين في الولايات المتحدة الأمريكية IFTA ، كما انها قامت بتدريبا مكثفا في تقييم الأسهم وتقنيات إدارة المحافظ في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومصر.

كما يتضمن البرنامج ... "إيليت للاستشارات المالية" تدرس شراكة مستثمرين مؤهلين للتوسع في خطط أعمال الشركة...إذ

تدرس شركة إيليت للاستشارات المالية زيادة رأس مالها بنسبة 100% عبر استهداف شراكة مع مستثمرين كبار ومؤهلين، من أصحاب الملاءة المالية، لديهم اهتمام بالاستثمار في مجال الاستشارات المالية.

قال الدكتور سيف عوني العضو المنتدب لشركة إيليت أن الدراسة بهدف التوسع في خطة أعمال الشركة المعتمدة من مجلس الإدارة.

أضاف "عوني" أن الخطة التوسعية للشركة المزمع تنفيذها تهدف إلى تقديم منتجات جديدة، بغرض تقديم حلول مالية مبتكرة، وغير تقليدية، من خلال التعاون مع مؤسسات وشركاء جدد، وبهدف أيضا استهداف شرائح جديدة من العملاء.

أشار "عوني" إلى أن المنتجات المزمع تقديمها تركز على 3 محاور رئيسة تتمثل في اعداد دراسات جدوي للمشروعات الصغيرة، وكذلك تقيم البدائل التمويلية، واقتراح بدائل أخرى لتمويل الشركات الصغيرة والعائلية، بالإضافة أيضا إلى تقديم منتجات خاصة تتعلق بممارسة الاستدامة والحوكمة، ومنتجات أخرى خاصة بعمليات التحول المؤسسي والتطوير.

أوضح العضو المنتدب لـ" إيليت " أن الشركة تسعى للتوسع وفتح فروع جديدة بالمحافظات، وذلك لتعزيز عمليات الترويج للبورصة، وسوق الأوراق المالية، والمنتجات التي تقدمها الشركة، لمساعدة السواد الأعظم من المواطنين على الاستثمار بالبورصة، وتمكينه من اتخاذ قراره الاستثماري بصورة أكثر توازنا ورشدا.

تتوقع تتوقع الدكتورة نجلاء فراج خبير أسواق المال أن تستكمل مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري موجة ارتفاعاتها مستهدفة مستويات تاريخية جديدة، في ظل حالة التفاؤل بين المستثمرين.

كما تتوقع "فراج" أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي إيجي أكس 30 مستوى 25800 نقطة خلال تعاملات الأسبوع، بدعم مشتريات المستثمرين.

تتوقع أيضا أن يواجه المؤشر الرئيسي مقاومة عند منطقة25500 نقطة، على أن يكون مستوي 24900 نقطة منطقة دعم أولى ثم منطقة24200 نقطة مستوي دعم ثانية.