تعرف علي إنجازات مركز ومدينة أبو كبير بالشرقية خلال 2023

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمجهودات الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة أبو كبير خلال عام 2023 م في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافه القطاعات الخدمية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتكثيف حملات النظافة والتجميل والتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية و الإنارة لكسب ثقه المواطنين لنيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

حيث شهد مركز ومدينة أبو كبير خلال عام 2023م تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية المختلفه لخدمة أهالي المدينة والوحدات المحلية القروية التابعه لها لتحسين الرؤية البصرية ورفع كفاءة الانارة بالشوارع والطرق الرئيسية.

فقامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير بالإنتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء مبني مخازن بمجلس مدينة أبوكبير بتكلفة ۱۸۷۱۲۳ جنيه وتجميل شارع عبد العزيز علي بتكلفة 787054 جنيه.

وفي سياق متصل، جاري تنفيذ عدد من المشروعات بمركز ومدينة أبو كبير ومنها:

· تطوير شارع عسكر وسوق الليمون وكفر النجدي وتفريعاتهم بتركيب بلاط الإنتر لوك بنسبة تنفيذ 90% و بتكلفة ٣١٧٥٠٠٠ جنيه.

· رصف شارع صبري شريف وحمزة والنادي وبنك مصر وتفريعاتهم بنسبة تنفيذ 60 % و بتكلفة ٥١٦٩٠٠٢ جنيه.

· رصف شارع ماكينة الطحين وخليج الصفطية وابوعوض وامتداد السوالم وتفريعاتهم بنسبة تنفيذ 50 % و بتكلفة ٥٢٥٥٤٦٥ جنيه.

· رصف شارع السلام وحليم وبورسعيد والمدارس ومحمدعبده وعمر بن الخطاب وتفريعاتهم بنسبة تنفيذ 50 % و بتكلفة ٥٣٩٢٠٦٠ جنيه.

· استكمال انشاء مبني المخازن بمجلس مدينة ابوكبير بنسبة تنفيذ 25 % وبتكلفة 1979٦90 جنيه .

ولإعادة الإنضباط بالشوارع والحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى للمركز والوحدات المحلية التابعة له ..

قامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير خلال عام 2023م بتنفيذ حملات يومية لإزالة التعديات المخالفة علي حرم الطرق الرئيسية ، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير ٣١٠ محضراً بواقع ١٥٦ حملة لرفع الإشغالات وتم رفع ٣٥٠٠٠حاله إشغال طريق ورفع ٢٥٢٠٠ طن قمامة ومخلفات من الشوارع حفاظاً على سلامة صحه المواطنين ، فضلاً عن رصف ٥٢٠٠ كم من الشوارع والطرق الداخليه وتركيب بلاط انترلوك بواقع ١١٢٠٠ متر مسطح لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أشاد بمجهودات الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة بلبيس خلال عام 2023 م في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتكثيف حملات النظافة والتجميل والتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية و الإنارة لكسب ثقه المواطنين لنيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

وشهد مركز ومدينة بلبيس عدد من المشروعات التنموية والخدمية المختلفه لخدمة أهالي المدينة والوحدات المحلية القروية التابعه لها لتحسين الرؤية البصرية ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية..

وحيث تم الإنتهاء من تنفيذ اعمال رصف شوارع المدينة ببلاط الانترلوك بتكلفة 15 مليون جنيه، فضلا عن رصف عدد من الشوارع الداخلية بالمدينة بتكلفة 2 مليون جنيه، وانشاء مجمع الخدمات بتكلفه 16 مليون جنيه وإنشاء نقطة الإنقاذ النهري بتكلفة 5 مليون جنيه، وتوصيل مرافق للمدارس المنشأة حديثاً بتكلفة 600 ألف جنيه، وتركيب وحدة انذار مبكر برئاسة المركز بتكلفة 50 ألف جنيه ، واستكمال رصف شوارع المدينة ببلاط الانترلوك 19مليون جنيه.

وكما أنه جاري تنفيذ أعمال رصف عدد من شوارع المدينة بتكلفة 10 مليون جنيه وانشاء الدور الثاني بمبنى الحملة الميكانيكية بتكلفة مليون جنيه ورفع كفاءه الإنارة بطريق بلبيس – العاشر بتكلفة 6 مليون جنيه ورفع كفاءة منظومه التحول الرقمي بالمركز بتكلفة مليون جنيه ورفع كفاءه منظومة النظافة بتكلفة مليون ونصف جنيه.

وتم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية خارج الخطة الاستثمارية لرئاسة المركز للعام المالي الحالي حيث تم احلال وتجديد 100 متر من مصرف بلبيس ورصف شارع الطيران بتكلفة 3 مليون جنيه ورد الشيء لأصله شارع خلف المحكمة القديمة بتكلفة 2 مليون جنيه وتجميل ميدان محطه بلبيس بتكلفة 2 مليون جنيه.

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس من شن 489 حمله اشغال خلال العام بنطاق رئاسة المركز والوحدات المحلية التابعه، وتحرير 559 محضر إشغالات " برئاسة المركز والوحدات المحلية التابعة كما تم ازاله 276اشغال متنوع خلال عام بنطاق رئاسة المركز والوحدات المحلية التابعة كما تمت تحرير 45 محضر ضد أصحاب الإعلانات المخالفة و ترخيص 1397 أعلان و ازالة 565 اعلان غير مرخص خلال العام ويتم رفع حوالى 300 طن قمامه ومخلفات صلبة يومياً بإجمالي 108 ألف طن على مدار العام، ولسرعة حل شكاوى المواطنين، قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس باستقبال ( 962 ) شكوى من المواطنين وتم الرد عليهم بنسبة انجاز ( 99% ).