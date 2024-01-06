عبر تقنية الفيديو كونفرانس on line.. تعليم الشرقية تناقش الاستعداد لأعمال الامتحانات

ترأس محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، اليوم السبت، اجتماعا موسعا مع مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس on line باستخدام أحد التطبيقات الإلكترونية بمركز التطوير التكنولوجي بالمديرية.

و ناقش الاجتماع، الإستعداد لأعمال إمتحانات الفصل الدراسي الأول، لمراحل النقل للصفي الأول والثاني الثانوي العام.

وفي بداية الإجتماع، أوضح وكيل الوزارة أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يتابع يوميا تنفيذ جميع الإجراءات الإحترازية التي تُتخذ وتتم؛ للاستعداد لأعمال الامتحانات، مشدد على ضرورة توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب.

وأكد وكيل الوزارة، جاهزية أجهزة المحافظة لتوفير جميع الإمكانات، لإنجاح الامتحانات، ل

كونها من المهام القومية، وتضمن الاجتماع مناقشة الالتزام بالكثافة القانونية للطلاب داخل اللجان بحيث لا تزيد عن 20 طالب في اللجنة، وتنفيذ جميع الإجراءات الإحترازية للوقاية من الأمراض، مع الالتزام بسير أعمال الامتحانات وفقا للقواعد المنظمة لها.

وش على توفير كل سبل الراحة وجود لأعضاء لجنة النظام والمراقبة، واستيفاء جميع الشروط القانونية لجميع المشاركين في أعمال الامتحانات.

والالتزام بتنفيذ تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، الخاصة بالمواصفات العامة والخاصة للورقة الإمتحانية والصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والتأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية، وعدم تكرار الأسئلة، وأن تناسب الوقت المخصص للإجابة على جميع الأسئلة، ووقت المراجعة مع الزمن المخصص للامتحان، مع الاهتمام بجدولة طباعة أوراق أسئلة الامتحانات لجميع المراحل، مع ملائمة اللجان من حيث السعة والإضاءة، بالإضافة إلى كفاية الأثاث المدرسي وصلاحيته، وتوافر أجهزة الإطفاء وتوزيعها بالشكل الأمثل على اللجان.