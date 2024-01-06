مقاضاة OpenAI وMicrosoft لإساءة استخدام الملكية الفكرية

في نوفمبر، رفعت مجموعة من المؤلفين غير الروائيين دعوى قضائية تتهم فيها شركتي OpenAI وMicrosoft باستخدام الملكية الفكرية لأشخاص آخرين دون إذن لتدريب تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بالأولى.

الآن، يقوم المزيد من الكتاب غير الروائيين بمقاضاة الشركات لاستخدام أعمالهم لتدريب نماذج اللغات الكبيرة GPT الخاصة بـ OpenAI (LLM). يتهم الصحفيان نيكولاس أ. باسبانيس ونيكولاس غيج المدعى عليهم بـ "السرقة الجماعية والمتعمدة للأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر" من قبل كتاب مثلهم في دعوى قضائية جماعية مقترحة.

وقالوا في شكواهم إن الكتاب المحترفين "لديهم رأس مال محدود لتمويل أبحاثهم" و"عادةً ما يقومون بتمويل مشاريعهم ذاتيًا". وفي الوقت نفسه، فإن المدعى عليهم لديهم "إمكانية الوصول بسهولة إلى مليارات الدولارات من رأس المال" و"سرقوا ببساطة" أعمال المدعين المحمية بحقوق الطبع والنشر لبناء صناعة تجارية أخرى تزيد قيمتها عن مليار دولار، كما يزعمون. تقول الشكوى إن استخدام الأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر هو "استراتيجية متعمدة" من قبل الشركات، كما أن عدم الدفع للكتاب يمنح المدعى عليهم "هامش ربح أعلى". وأضاف المدعون أنه كان بإمكان الشركات استكشاف خيارات تمويل بديلة، مثل تقاسم الأرباح، لكنها "قررت السرقة" بدلاً من ذلك.

يسعى باسبانيس وجيج إلى "تمثيل فئة من الكتاب الذين تمت سرقة أعمالهم المحمية بحقوق الطبع والنشر بشكل منهجي" من قبل المدعى عليهم. إنهم يسعون للحصول على تعويضات تصل إلى 150 ألف دولار لكل عمل منتهك، بالإضافة إلى أمر قضائي دائم "لمنع تكرار هذه الأضرار". يعد باسبانيس "مرجعًا مشهورًا في تاريخ الكتب وثقافة الكتاب". ووفقاً لـ CNBC، عمل غيج سابقاً في صحيفتي التايمز وول ستريت جورنال.

تواجه شركة OpenAI قائمة متزايدة من الدعاوى القضائية التي رفعها المبدعون واتهموها باستخدام أعمالهم دون إذن لتدريب طلاب الماجستير في القانون، بما في ذلك دعوى قضائية من قبل مؤلفي الخيال جورج آر آر مارتن، وجون جريشام، وجودي بيكولت. في أواخر ديسمبر 2023، رفعت صحيفة نيويورك تايمز دعوى قضائية ضد الشركة وأكبر داعم لها، مايكروسوفت، لاستخدام مقالات الصحيفة للتدريب على الذكاء الاصطناعي. أخبرنا أحد ممثلي OpenAI في ذلك الوقت أن كلا الطرفين كانا منخرطين في "محادثات مثمرة" وأن الدعوى القضائية كانت غير متوقعة.