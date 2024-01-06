يبحث العديد من السعوديين، على محركات بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، عن وظائف مستشفيات القوات المسلحة، وذلك بعدما أعلنت توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات.

وبينت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، أن الوظائف لدى مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، ومستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر، ومستشفى القوات المسلحة بالجنوب، ومستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن.

التخصصات المطلوبة في وظائف الخدمات الطبية بالسعودية

وبينت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

استشاري كلى (جدة).

فني أشعة (وادي الدواسر).

أخصائي تمريض (عدد 20 وظيفة/ خميس مشيط).

عامل/ عاملة نظافة (عدد 8 وظائف/ حفر الباطن).

موعد التقديم على وظائف الخدمات الطبية في السعودية



ونوهت الإدارة، أنّ التقديم على الوظائف متاح عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، اعتبارا من تاريخ اليوم الموافق ٦ يناير 2024م ومستمر حتى تاريخ 18 يناير 2024م.

رابط التقديم على وظائف الخدمات الطبية في السعودية

ويمكن التقديم على الوظائف الخدمات الطبية في المملكة العربية السعودية، عبر بوابة التوظيف من خلال الرابط التالي" اضغط هنا".