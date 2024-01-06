تعليم المنشأة ينهي استعداداته لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لمراحل النقل

أنهت إدارة المنشاه التعليمية جنوب محافظة سوهاج، برئاسة محمد أبو الفضل علي، مدير عام الإدارة ونقيب المعلمين، استعداداتها بكافة المدارس لانطلاق إمتحانات الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ لمراحل النقل المختلفة، وذلك بدء من يوم الثلاثاء القادم الموافق التاسع من يناير الجاري، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وسليمان بخيت وكيل المديرية .

وأكد محمد أبو الفضل على أن هناك متابعة مستمرة لكافة الإجراءات الاحترازية والإستعداد الجيد لأعمال الامتحانات مشدداً على ضرورة توفير بيئة آمنة ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب لافتاً إلى أن العمل يجري على قدم وساق لتوفير كافة الإمكانات لإنجاح الامتحانات كونها من المهام القومية وأن هناك تعليمات مشددة على الإلتزام بالقواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان .

وشدد مدير عام الإدارة على توفير الجو الهادئ لأداء إمتحانات النقل بالفصل الدراسي الأول مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة بكافة اللجان فضلاً عن الحفاظ على النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الإمتحانات بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الإمتحانات بسهولة ويسر.



وفي سياق متصل تقدم محمد أبو الفضل علي مدير عام إدارة المنشاه التعليمية وعزت خلف الكيلاني وكيل الإدارة والعاملين بديوان الإدارة بخالص التهاني القلبية لجموع الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد وفق التقويم الشرقي متمنياً للجميع أجواء من البهجة والسلام وسيادة القيم الإنسانية والأخلاقية التى كان المسيح من طليعة الداعين إليها.



وأعرب مدير عام الإدارة عن أمنياته القلبية بأن يكون هذا العام مليء بالسلام والمحبة والاستقرار والأخوة الصادقة بين نسيج الأمة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤكداً على أن عيد الميلاد المجيد ليس مناسبة دينية تخص الإخوة شركاء الوطن فقط وإنما هى مناسبة وطنية وإنسانية تمثل تجسيداً حقيقياً لكل القيم والأخلاق التى دعت إليها الأديان السماوية وجسدها القادة من كل العقائد من أجل مزيد من السمو والسعي إلى سعادة الناس وخير البشرية.



ومن جانبه قال عزت خلف الكيلاني وكيل الإدارة خلال تهنئته بهذه المناسبة السعيدة أن أبناء مصر نسيج واحد صلب متماسك يحافظون على الوطن منذ آلاف السنين مشيراً إلى أن المصريين تجمعهم أواصر المحبة والأخوة لأنهم نسيج واحد يعيشون على أرض وطن واحد وتحت سماء واحدة وتربطهم روابط الأخوة والوطنية ويجمعهم العمل معاً على تنمية واستقرار البلاد فكل عام وجموع الشعب المصرى بخير وسعادة.