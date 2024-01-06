الجيش السوداني يدك تمركزات للدعم السريع

ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" إن الأوضاع مضطربة تمامًا في العاصمة السودانية، وطيران الجيش السوداني مازال يحلق في سماء العاصمة، وهناك قصف موازي في مناطق تابعة للدعم السريع.

ألسنة الدخان تتصاعد في السودان

وقال مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” إنه سمع دوي انفجارات عنيفة في قلب الخرطوم، ويبدو أن الأوضاع مضطربة في عدة اتجاهات من نواحي مدن العاصمة، ولا تزال ألسنة الدخان تتصاعد في سماء العاصمة.

قوات الدعم السريع

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن هناك شهود عيان كشفوا عن تجمع لقوات الدعم السريع نواحي الفرقة الأولى تتجه نحو مدينة سنار التي لا تبعد كثيرًا عن منطقة ود مدني، وهناك ارتكازات للدعم السريع تتواجد في الأحياء، وبدأت تتحرك خارج ولاية الجزيرة وذلك للهجوم خلال الساعات المقبلة.