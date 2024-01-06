الإسكندرية: بدء تنفيذ مشروع مترو أنفاق أبوقير

تشهد محافظة الاسكندرية صباح اليوم السبت فرحة عارمة وسط سكان المحافظة ذلك استعدادا لاطلاق مشروع مترو الانفاق الذى يربط عروس البحر المتوسط من أبوقير شرقًا حتى برج العرب غربًا في ظل فوائده في تخفيف حدة الزحام المروري بالشوارع.

كانت قد شهدت المحافظة اليوم البدء فى تنفيذ المشروع الذى طال انتظاره ، وهو مشروع " مترو أبوقير" ، حيث بدأت هيئة السكة الحديد، اليوم ، إيقاف تشغيل خط قطار سكة حديد أبوقير الحالي فى بعض المحطات ، وذلك للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية (أبوقير / محطة مصر)

وتم إيقاف تشغيل القطار في القطاع من (محطة مصر حتى محطة سيدي جابر) كمرحلة أولى بداية وسوف يتم إيقاف تشغيل القطار في القطاع من (أبوقير حتى المنتزه) بداية من 1/2/2024.

كشفت محافظة الإسكندرية عن الطرق البديلة للمواطنين ولزائري الإسكندرية، للوصول من محطة مصر بوسط المدينى إلى منطقة أبي قير، وذلك على خلفية إيقاف تشغيل القطار الواصل بين المنطقتين بسبب بدء تنفيذ مشروع مترو الأنفاق.

يعتبر شارع أبو قير هو الطريق الأقرب والموازي لخط سير قطار «محطة مصر- أبو قير»، حيث يبدأ شارع أبي قير من منطقة وسط الإسكندرية بالقرب من محطة قطار السكة الحديد، ويمتد طوليا حتى الوصول إلى منطقة ابو قير مروراً بجميع محطات القطار بداية من محطة الحضرة وسيدي جابر مواز لجميع المحطات التي يقف عليها قطار أبي قير، وصولاً إلى سيدي بشر والمنتزه والمندرة والمعمورة، حتى الوصول إلى محطة أبي قير ونهاية خط القطار، وتتوفر في هذا الطريق المواصلات العامة مثل الأتوبيس والميني باص والسيارات الأجرة بكل أنواعها.

تضم قائمة الطرق البديلة طريق كورنيش الإسكندرية، للوصول من وسط الإسكندرية إلى أبي قير، ويبعد هذا الطريق عن محطة مصر بمسافة قريبة، وهو مواز أيضا لطريق قطار أبي قير وفي نفس الاتجاه، حيث أن الإسكندرية مدينة ساحلية طولية وجميع طرقها موازية لبعضها البعض.

أما البديل الثالث فهو الطريق الدولى الساحلي، للوصول إلى أبي قير من محطة مصر والطريق الرابع هو طريق «أبيس- العوايد»، ثم «الرأس السوداء- المندرة» وصولا إلى أبي قير.

وأخيرا إيقاف تشغيل القطار في القطاع من (سيدي جابر حتى المنتزه) بداية من 1/3/2024

وسوف تقوم وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية لتوفير وسائل مواصلات بديلة لقطار أبوقير الحالي أثناء فترة تنفيذ مشروع المترو .

الجدير بالذكر ان مشروع" مترو أبو قير" يهدف إلى زيادة السعة الإستيعابية الى 60 ألف راكب ساعة/ اتجاه بمتوسط حجم نقل مليون و200 راكب فى اليوم ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال 3 سنوات؛ تنقسم إلى عامين للانتهاء من أعمال المسار والأعمال الصناعية وعام للانتهاء من الحلول المرورية وتحويلات المرافق والأنفاق والكبارى.

والمشروع الحالى من أبو قير الى محطة مصر، يأتى كمرحلة أولى للربط على منظومة القطار السريع الواصل من الإسكندرية والعلمين مرورا ببرج العرب، ووصولا إلى السادس من أكتوبر والعين السخنة.

و يشمل مشروع " مترو أبوقير" تحديث البنية الأساسية لمسار خط سكة حديد أبو قير الحالى من نظم إشارات واتصالات وتحكم وقضبان حديدية ومحطات، بجانب التعاقد على شراء قطارات مكيفة جديدة ستعمل خلال هذا المشروع عقب تنفيذه،و مسار المشروع يمتد بطول 22 كم وسيكون شبيها بالخط الثالث للمترو حيث سيكون مساره سطحى بالإضافة إلى علوى أو نفقيا فى مناطق التقاطعات المرورية.

و تحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو أنفاق يأتى بسرعة تصميمة 120 كم/ س، بحيث يكون منعزلا عن التقاطعات المرورية بطول مساره، مع تنفيذه سطحيًا بالكامل باستثناء مسافة 6 كم سيجرى تسيير المترو خلالها على كبارى علوية أو كبارى وأنفاق معا، ومخطط يضم 18 محطة مترو ، مع استحداث محطات جديدة مثل محطة باب شرق .

ووفقا لخطة وزارة النقل، فمن المقرر له أن يتبادل مترو أبو قير الجديد، خدمة نقل الركاب مع محطة سكك حديد مصر بالإسكندرية، وترام الرمل في سيدي جابر وفيكتوريا، كما يمتد أيضا إلى مدينة برج العرب ليتقابل مع القطار الكهربائي السريع، حيث بإمكان المترو أن ينقل نحو 60 ألف راكب في الساعة الواحدة بإجمالي 1.4 مليون راكب يوميا.