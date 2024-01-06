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السبت 06 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

طرح البوستر الرسمي لفيلم "ليلة العيد".. شاهد

فيلم ليلة العيد
فيلم ليلة العيد

طرحت منذ قليل، الشركة المنتجة لفيلم "ليلة العيد" بطولة الفنانة الكبيرة يسرا، البوستر الرسمي للعمل، ومن المقرر عرضه في السينمات يوم  25 يناير الجاري.

 

قصة فيلم ليلة العيد 

وتدور أحداث فيلم ليلة العيد، حول قهر المرأة بشكل عام، وفي يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا.

بوستر فيلم ليلة العيد 

أبطال فيلم ليلة العيد

"ليلة العيد" بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبري، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، هنادى مهنى، محمد لطفى، أحمد خالد صالح، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

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