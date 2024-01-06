قوافل "حياة كريمة" العلاجية تصل حلايب جنوب البحر الأحمر

تصل اليوم السبت قوافل “حياة كريمة” محطتها الثالثة لشهر يناير بمحافظة البحر الأحمر - بمدينة حلايب وتستمر بها اليوم السبت وغدا الاحد 6و7يناير.

وكانت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بقرى محافظة البحر الأحمر خلال شهر يناير الجارى قد انطلقت يوم الثلاثاء الماضى بقرية الحمراوين شمال مدينة القصير

وقامت الوحدة المحلية لمدينة القصير، بمتابعة أعمال القافلة الطبية، التى نظمتها مديرية الشئون الصحية بقرية الحمراوين شمال القصير، على مدار يومان، تم خلالها إجراء الكشف الطبي على٢٨١مواطنا، كما قامت إدارة محو الأمية بالوحدة المحلية بحصر اعداد المواطنين لمساعدتهم فى الالتحاق بفصول محو الأمية وحصولهم على شهادات تفيدهم فى حياتهم العملية.

وأكد اللواء ايهاب مكاوى رئيس مدينة القصير بضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة للقوافل الطبية بالمدينة تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين،

ومنها إلى قريتى مرسى حميرة، وراس حدربة بمدينة الشلاتين، واستقرت بها يومى الخميس والجمعة 4و5 يناير، وتبدأ بعد ذلك القوافل رحلتها فى جنوب البحر الاحمر، فى مدينة حلايب وتستغريومين السبت والأحد 6و7 يناير ثم قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب وتستغرق يومى الاثنين والثلاثاء 8و9يناير .



ومنها إلى مدينة مرسى علم بمركز صحة الأسرة وتستغرق يومين الأربعاء والخميس 10و11 يناير، ثم تنتقل إلى قرية أم الحويطات بسفاجا وتستغرق يومى الجمعة والسبت 12و13 يناير ثم العودة إلى الشمال إلى قرية الزعفرانة براس غارب وتستغرق يومى الأحد والاثنين 14و15يناير .



وتجرى القوافل الطبية التابعة لمبادرة حياة كريمة والتى تنظمها إدارة القوافل بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، تحت إشراف الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وتحت قيادة الدكتور أحمد الصاوى مدير إدارة القوافل، حيث تجرى الكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء الفحوصات وكذلك الأشعة مجانًا.



ومن جانبه قال الدكتور أحمد الصاوى، منسق عام القوافل بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أن تم الكشف وصرف العلاج لعدد 2256 حالة خلال شهر نوفمبر حالة وأنه قد تم عمل تحاليل الدم والطفيليات لعدد 179 حالة، كذلك تم عمل الكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر والأمراض المزمنة لعدد 177 حالة.

وأضاف مدير القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، أن التخصصات التي شملتها المبادرة هى جراحة - نساء وتوليد - باطنة - تنظيم الاسرة - الأسنان. حيث تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي مدن وقرى محافظة البحر الأحمر.