تراجع أسعار الخضروات بأسواق الإسماعيلية

نائب أول تجارية الإسماعيلية : يوضح أسباب تراجع أسعار الخضر والفاكهة بالسوق المصري

سجلت أسعار الخضر والفاكهة بأسواق الإسماعيليه تراجعا ملحوظا تراوح ما بين 20 الى30% في الفترة الحالية .مقارنة بالاسعار خلال الشهرين الماضيين.

وارجع جلال ابو طاهر نائب أول الغرفة التجارية بالإسماعيلية التراجع بسبب بداية الموسم الشتوي الذي عمل على توفير كميات كبيرة من المعروض في الأسواق، حيث شهدت أسعار الطماطم والبطاطس تراجعا كبيرا بعد طرح بشائر العروة الشتوية التي وفرت الكثير من المعروض في الأسواق.

وأضاف نائب أول تجارية الإسماعيلية، أن انتاج العروة الشتوية قاربت علي الوصول إلى كامل طاقتها فى الأسواق، مؤكدًا أن ذلك كان له تأثير مباشر على زيادة المعروض وخفض الأسعار، مشيرا إلى حدوث انخفاض فى أسعار بعض الخضراوات والفاكهة، بعد ضخ المزيد من محاصيل العروة الشتوية، إذ سيزيد إنتاج العروة المعروض فى الأسواق.

وتشهد الأسواق إقبالاً ملحوظاً من جانب المواطنين الفترة الحالية على شراء أنواع الفواكه الخضروات الموسمية، إذ شهدت بعض السلع انخفاضا ملحوظاً وشهدت البعض الآخر تفاوتا.