تكثيف أعمال النظافة والإجراءات الأمنية بمحيط كنائس البحر الأحمر

رفعت جميع الهيئات التنفيذية في محافظة البحر الأحمر، حالة الطوارئ قبل ساعات قليلة من قداس عيد الميلاد المجيد، وفقًا لتوجيهات وتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ الإقليم.

وأعلن الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، حالة الطوارئ في جميع المستشفيات والوحدات الصحية بجميع مدن المحافظة، حيث تم منع الإجازات وتأهب الطاقم الطبي والتمريض في المستشفيات ومعامل الصحة.

وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية تعمل على مدار الساعة، وفتح خط ساخن للتواصل مع مديري المستشفيات والوحدات الصحية، مع التركيز على متابعة أي حالات يتم الإبلاغ عنها. كما تم نشر فرق التدخل السريع والتنسيق مع هيئة مرفق إسعاف البحر الأحمر، مع تواجد سيارات الإسعاف حول محيط الكنائس.

و أكد اللواء ياسر حماية، رئيس الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، ضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة والمخلفات، خاصة في محيط الكنائس، استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، مع التأكيد على الحرص على سلامة البيئة المحيطة بالمواطنين.

يأتي هذا في إطار الإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى ضمان سلامة المواطنين وضمان استمتاعهم بالاحتفالات الدينية بشكل آمن.