إيرادات فيلم الاسكندراني في آخر ليلة عرض

وصلت إيرادات فيلم "الإسكندراني" للنجم أحمد العوضي، في شباك التذاكر أمس، الجمعة، 1،693،059 جنيه وذلك بموسم رأس السنة.

وكان طرح فيلم "الإسكندراني" الخميس الماضي، بجميع دور العرض السينمات في مصر ضمن موسم الأفلام الشتوية واحتفالات رأس السنة، ومن المقرر عرضه في عدد من دول الخليج في 11 يناير المقبل.

وكان احتفل أبطال فيلم "الإسكندراني" للنجم أحمد العوضي، بالعرض الخاص مؤخرَا في إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر.

وحقق البرومو الرسمي لفيلم الإسكندراني، 22 مليون مشاهدة في 24 ساعة فقط من طرحه على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الرقم الذي يعد قياسيًا.

تفاصيل فيلم الإسكندراني



يشار إلى أن نشر الفنان أحمد العوضي، مؤخرا البرومو التشويقي للفيلم، حيث حصد العمل على 16 مليون مشاهدة، عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

يعتبر فيلم الإسكندراني أول عمل سينمائي من بطولة الفنان أحمد العوضي، لذلك يترقب طرحه العديد من جمهور الفنان، لرؤيته سينمائيًا كما أبدعهم دراميًا خلال السنوات الماضية في مواسم رمضان بشخصيات الخديوي والكوماندا وغيرهم ممن حقق نجاحًا كبيرًا.

أبطال فيلم الإسكندراني



يشارك في فيلم الإسكندراني بجانب الفنان أحمد العوضي والفنانة زينة، مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: بيومي فؤاد، حسين فهمي، عصام السقا، صلاح عبد الله، وغيرهم، والعمل بقيادة المخرج خالد يوسف، وتأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.