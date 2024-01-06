طلاب مدارس الغردقة يتبنون مبادرة "ومن أحياها "لدعم أطفال غزة

أطلقت المدارس التجريبية بالغردقة اليوم السبت، مبادرة "ومن أحياها" لدعم أطفال غزة، وتهدف المبادرة لتجميع مساعدات غذائية لقطاع غزة بشكل عام ، ولاطفال غزة بشكل خاص .



و قال أحمد حسين مدير الإدارة التعليمية بالغردقة ، هذه المبادرة نواه للعديد من المبادرات الأخرى لجميع مدارس الإدارة ، لافتاً أنه لابد من مشاركة التلاميذ في تلك هذه المبادرات لترسيخ القيم والرحمة.

ومن جانبها قالت مها الصاوى ، مسؤل المدارس التجريبية بإدارة الغردقة التعليمية ، وصاحبة فكرة المبادرة ، جاءت الفكرة لمشاركة الطلاب والطالبات في المدارس مشاركة فعالة .

واوضحت "الصاوى" عندما بدأت في تنفيذ المبادرة ، كان هناك ترحيب كبير من جميع الجهات المعنية ، والكل كان سعيداً فى تلك المبادرة ولم تتأخر أى موافقات ، وتم تنفيذ المبادرة بتسليم المساعدات إلى فرع الهلال الأحمر بمدينة الغردقة .

ومن جانبه قال أحمد عبد الباسط رئيس لجنة الإغاثة بجمعية الهلال الأحمر بالبحر الأحمر ، اليوم استقبلنا مجموعة من مدارس الإدارة التعليمية بالغردقة من المدارس الرسمية ، بتقديم كميات من المساعدات الغذائية لإرسالها للمقر الرئيسى لإعادة إرسالها إلى قطاع غزة ضمن قوافل المساعدات التى يتم إرسالها إلى قطاع غزة .