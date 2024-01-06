حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمجلس قروى الرحمانية بنجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لقرية الرحمانية بنجع حمادي حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمخلفات من شوارع القرية، وذلك تنفيذاً لتعليمات أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى الى رؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة للمركز بتكثيف اعمال النظافة ورفع التركمات والاشغالات من عموم الشوارع والتجمعات، وذلك حفاظاً على الوجهه الحضارية للمركز بصفة عامة والوحدات القروية بصفة خاصة ولخلق جو بيئى نظيف ولفته حضارية تعود بالايجاب على الحالة النفسية للمواطن النجعاوى.

فقد قامت عبير عبد الحافظ رئيس الوحدة المحلية لقرية الرحمانية بمتابعة اعمال النظافة الدورية اليومية، استهدفت الحملة الطريق السريع وجوانب الارصفة لرفع القمامة والاتربة من جوانب الطريق ومدخل القرية ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات، بكافة أنحاء الوحدة القروية حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى للقرية .

كما شدد أنور على ضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة ورفع جميع الاشغالات والمعوقات لتيسير وسهولة الحركة المرورية .

مضيفاً ان هذا لا ياتى إلا بالثمار المرجوه منه و بالمتابعة المستمرة من قبل رؤوساء الوحدات القروية التابعة لمركز نجع حمادى .

مشيراً أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا حريص كل الحرص على أهمية ملف النظافة العامة وضرورة متابعتها، حفاظاً على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض.