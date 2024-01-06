السبت 06 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سيول: لا يمكن الاعتراف بكوريا الشمالية كدولة نووية

علمي كوريا الجنوبية
علمي كوريا الجنوبية والشمالية

أكد وزير الوحدة الكوري الجنوبي، كيم يونج هو، اليوم السبت أنه من غير المرجح أن تخفض الولايات المتحدة قواتها في كوريا الجنوبية، حتى لو فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة .

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كوريا الجنوبية تجري تدريبات مدفعية بالذخيرة الحية ردًا على إطلاق الشمال

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زعيم كوريا الشمالية يهدد بتدمير الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية

قال وزير الوحدة الكوري الجنوبي - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية - "إنه لا يمكن للولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية قبول احتمال الاعتراف بكوريا الشمالية كدولة نووية".

 

كان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن - يوم الخميس الماضي  أن (سول) و(واشنطن) أجرتا تدريبات مشتركة بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود مع بيونج يانج؛ لتعزيز استعدادهما القتالي المشترك.

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