أسعار العملات في مصر بعد طرح شهادات الـ27% بالبنوك

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار صرف العملات العربية والأجنبية في البنوك اليوم السبت الموافق 6 يناير مقابل الجنيه المصري وذلك في ضوء ما يشهده الإقتصاد العالمي من حالة تذبذب نتيجة الصراعات الدولية.

وجاء سعر صرف العملات العربية والاجنبية بعد طرح شهادات الـ27% لمدة عام واحد كالاتي:

وصل سعر صرف الريال السعودي عند سعر 8.25 جنيهًا للشراء، و8.22 جنيهًا للبيع

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي عند 99.35 جنيهًا للشراء، و100.40 جنيهًا للبيع

ووصل سعر الدرهم الإماراتي نحو 8.38 للشراء و8.39 للبيع

وبلغ سعر الدولار نحو30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني عند 38.92 جنيه للشراء، 39.26 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف اليورو عند 33.56 جنيه للشراء، 33.84 جنيه للبيع.