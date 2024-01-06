تفاصيل حسم الأهلي لصفقة المهاجم الجديد

اقترب مسؤولو ملف التعاقدات بالنادي الأهلي من حسم صفقة لاعب فريق سيريوس السويدي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم خط هجوم الفريق خلال الفترة المقبلة.

صحيفة BT الدنماركية تؤكد..

وأكدت صحيفة BT الدنماركية أن إدارة الأهلي حسمت صفقة المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي مقابل 2 مليون يورو و٧٥٠ الف يورو واخري عبارة عن امتيازات ولا يتبقي سوى الكشف الطبي لإعلان الصفقة.

الأهلي يرفع قيمة العرض المقدم

ورفع الأهلي عرضه المالي لحسم صفقة الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم سيريوس السويدي بعدما فوجئ مسؤولو القلعة الحمراء بأن النادي السويدي فتح المزاد على اللاعب للوصول لأكبر عائد مالي لبيعه.

وطلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ضرورة التعاقد مع مدافع جديد خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وفي هذا الموسم، لعب وسام أبو علي في 16 مباراة مع سيريس في مختلف المسابقات، سجل خلالها 10 أهداف وأسهم بتمريرة حاسمة واحدة.