يستعد فريق أتليتكو مدريد بقيادة مدربه دييجو سيميوني، لمواجهة سهلة نسبيًا مساء اليوم السبت، وذلك حين يلتقي مع نظيره فريق لوجو، ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة كأس ملك إسبانيا 2023-2024، ويحتضنها ملعب ملعب "أنجيل كارو".

تشكيل أتليتكو مدريد المتوقع لمواجهة لوجو في كأس إسبانيا الليلة

حارس المرمى: أوبلاك

المدافع: خوسيه ماريا خيمينيز-سافيتش-رينيردو

لاعب وسط: كاراسكو-رودريجو-ديبول-كوك-يورينتي

المهاجمون: ، موراتا ، جريزمان

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موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد لوجو في كأس ملك إسبانيا

من المقرر أن تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد ولوجو اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

وتذاع مباراة أتلتيكو مدريد ضد لوجو مساء اليوم السبت، عبر SSC 1HD، ويلتولي مهمة التعليق على أحداث مباراة أتلتيكو مدريد ولوجو في دور الـ32 ببطولة كأس ملك إسبانيا للمعلق عبد الله الحربي.