السبت 06 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال الإسرائيلي يواصل حربه على غزة لليوم الـ 92

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

واصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حربه على قطاع غزة، المُستمرة منذ نحو 92 يومًا، ما أسفر عن سقوط 15 شهيدًا على الأقل وعشرات الإصابات وسط القطاع منذ فجر اليوم. 

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ذكرت مصادر طبية بالقطاع أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف، مدينة رفح في جنوبي قطاع غزة حيث لجأ مئات آلاف الفلسطينيين في الأسابيع الأخيرة هربا من الاشتباكات والنيران وقصف الاحتلال المكثّف. 

ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى 22600 شهيد و57910 مصابين، بينهم أكثر من 9730 طفلا و6830 إمرأة، بالإضافة إلى 7000 مفقود، بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة بغزة، أمس الجمعة.

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الجريدة الورقية