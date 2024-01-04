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الخميس 04 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

اليمن يدعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وزارة الخارجية اليمنية
وزارة الخارجية اليمنية

دعت وزارة الخارجية اليمنية المجتمع الدولي إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته في وقف جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أعربت وزارة الخارجية اليمنية -في بيان نقلته قناة (اليمن) الفضائية الرسمية، اليوم الخميس، عن رفضها واستنكارها الشديد للتصريحات الصادرة عن مسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الداعية لتهجير سكان قطاع غزة وإعادة احتلاله، مطالبة العالم أجمع بإدانة هذه التصريحات العنصرية واللاقانونية، والتنفيذ الفوري للقرارات الدولية المتعلقة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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