موعد مباراة انتر ميلان وفيرونا في الدوري الايطالي اليوم السبت

يستعد فريق انتر ميلان لمواجهة قوية اليوم السبت، وذلك حين يصطدم مع نظيره هيلاس فيرونا في الدوري الايطالي، حيث من المقرر أن يلتقي الفريقان ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الكالتشيو.

موعد مباراة انتر ميلان وفيرونا

من المقرر أن تقام مباراة إنتر ميلان مع هيلاس اليوم السبت، في تمام الساعة 1:30 ظهراً بتوقيت القاهرة، الساعة 2:30 بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع مباراة انتر ميلان ضد هيلاس فيرونا في الدوري الايطالي عبر قناة AD sports premium hd 1.

ترتيب انتر ميلان وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

يتربع فريق انتر ميلان علي قمة ترتيب جدول الدوري الإيطالي برصيد 45 نقطة، وذلك من 18 مباراة خاضهم، حيث حقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر لقاء وحيد.

علي الجانب الأخر يقع فريق في المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري الايطالي، وذلك برصيد 14 نقطة من 18 مباراة، حيث فاز في 3 مباريات فقط وخسر 5 وتعادل 10 مرات.