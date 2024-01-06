الأشد خطرًا.. نوة الفيضة الكبرى تضرب عروس المتوسط في هذا الموعد

نوة الفيضة الكبرى.. تشهد محافظة الإسكندرية العديد من النوات خلال فصل الشتاء التي تضرب عروس المتوسط، والتي تعد من الظواهر الطبيعية المرتبطة بتغيرات الطقس وفصول العام.

النوة ظاهرة مناخية

والنوة هي ظاهرة طبيعية ومن أبرز الظواهر المناخية التي تتعرض لها الإسكندرية، والتي يحدث بها هبوب شديد للرياح مما يُثير ارتفاع موج البحر عن معدله الطبيعي.

ونوة الفيضة الكبرى من النوات التي تضرب الإسكندرية خلال هذه الفترة وتحديدًا في الثاني عشر من يناير الجاري والتي تُلقي بظلالها على كافة الأنحاء، وتتسبب في هبوب رياح شديدة.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن نوة الفيضة الكبرى:

تحدث نوة الفيضة الكبرى يوم 12 يناير وتستمر 6 أيام

تهب على الإسكندرية رياح جنوبية غربية وأمطار غزيرة

تتسبب نوة الفيضة الكبرى في إرتفاع أمواج البحر عن معدلاته الطبيعية

سُميت الفيضة الكبرى بهذا الاسم لأن البحر يفيض فيها بشكل كبير

عند حدوث هذه النوة تتوقف حركة الملاحة البحرية

كما تتوقف حركة الصيد حتى لا يتعرض أحد للغرق

كما تتعرض الإسكندرية للعديد من النوات الأخيرة خلال الشتاء منها الآتي:

نوة الغطاس تبدأ 19 يناير وتستمر ثلاثة أيام

نوة الكرم تبدأ 28 يناير وتستمر 7 أيام

نوة الشمس الصغيرة تبدأ 18 فبراير وتستمر 3 أيام

نوة الحسوم تبدأ 9 مارس وتستمر 7 أيام

نوة الشمس الكبيرة تبدأ 18 مارس وتستمر يومين

نوة العوة وبرد العجوزة تبدأ 24 مارس وتستمر 6 أيام