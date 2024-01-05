محافظ الاسكندرية يؤكد عروس البحر المتوسط رمزا للتعايش الحضارى

اعلنت محافظة الاسكندرية رفع درجة الاستعداد بجميع احياء الاسكندرية وتكثف المحافظة استعداداتها لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد، ورفع حالة الطوارئ في قطاع الصحة، والاهتمام بالمناطق المحيطة بالكنائس والحدائق العامة والميادين الرئيسية.

اعلن اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع اجهزة المحافظة التنفيذية لاستقبال عيد الميلاد المجيد ،ووجه رؤساء الأحياء بتسهيل تقديم كافة الخدمات وتكثيف حملات النظافة، ورفع الإشغالات والتجميل في محيط الكنائس، مطالبا برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.

وأضاف: «إن مصر ستظل دائما نسيجًا واحدًا، ورمزًا للمحبة والسماحة والسلام، وستظل مدينة الإسكندرية رمزًا للتعايش الحضاري الإنساني»

وقال «الشريف» إن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ24 ساعة لاستقبال أي شكاوى طارئة والتعامل معها في الحال، فضلا عن تكليف الأجهزة التنفيذية في المحافظة، وعلى رأسها الصحة والمرور، استعدادا لأي طوارئ في العيد.

وهنأ المحافظ، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأقباط الارثوذكس في مصر والمهجر، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، متمنيًا أن تعود تلك الأعياد على جموع المصريين بالصحة والخير والبركات، وعلى مصر بالأمن والأمان والرخاء والسلام.