أزهر الشرقية يُعلن نتائج مسابقة الإنشاد الفردي للمرحلة الإعدادية

قال الدكتور السيد الجنيدي ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إن منطقة الشرقية أنهت فاعليات مسابقة الإنشاد الفردي للمرحلة الإعدادية، والتي عقدت بمقر ديوان عام المنطقة بإشراف إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، ومتابعة من الدكتور عبدالله حسين، الوكيل الثقافي للمنطقة.

وأوضح رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، أن النتائج النهائية للمسابقة أسفرت بالمرحلة الإعدادية (بنين) عن فوز: عبد الرحمن محمد يوسف من معهد عمر بن عبد العزيز النموذجي بالعاشر من رمضان، عبد الرحمن علي السيد من معهد العزيزية بمنيا القمح.

وبالنسبة للمرحلة الإعدادية (فتيات)، فازت كل من: شهد على عبد المجيد من معهد منشأة رضوان بأبو كبير، حبيبة حسام عبد الفتاح من معهد المهدية بهيها.

وأشار رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، إلى أن أعمال المسابقات تتم تحت رعاية إدارة الطلاب بقيادة محمود عبد الباقي، وموجهي الأنشطة بالمنطقة.