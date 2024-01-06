أزهر الغربيةيقدم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيد

قدم فضيلة الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، يرافقه فضيلة الشيخ محمد عويس، مدير عام وعظ الغربية، و راجية موسى، مسئول العلاقات العامة بالمنطقة ووفد من وعظ الغربية، التهاني لنيافة الآنبا بولا مطران طنطا وتوابعها( الكنيسة الأرثوذكسية)، بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.

وخلال زيارته أكد رئيس المنطقة، قوة ووحدة الشعب المصري، كنموذج فريد في التسامح والاعتدال ونبذ التعصب والعنف.

متمنيًا دوام الأمن والسلام والمحبة التي يتمتع بها الشعب المصري، الذي سيظل دائمًا في مقدمة الأمم، بفضل تكاتف ووحدة ابنائه.