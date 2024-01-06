تجنبًا لأمراض قاتلة.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول الفواكه الحمضية|أطباء يحذرون

يحذر الأطباء من أنه على الرغم من الفوائد الصحية لجميع الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والجريب فروت والليمون الحامض في تقوية المناعة والوقاية من الأمراض القاتلة، إلا أن تناولها قد يؤثر سلبًا على بعض الأشخاص.

أمراض أصحابها ممنوعين من تناول الفواكه الحمضية

ووفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth"، هناك بعض الأمراض التي تجبر من يعاون منها على الإمتناع عن تناول الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون، تجنبًا لتفاقم المرض، وفيما يلي نستعرض أبرزها:

أمراض أصحابها ممنوعين من تناول الفواكه الحمضية

1- الجزر المعدي المريئي

حالة مزمنة تحدث باستمرار تدفق حمض المعدة، مرة أخرى إلى المريء، ما يسبب تهيج وأعراض مثل حرقة المعدة والقلس وألم في الصدر وصعوبة البلع، الأمر الذي قد يتفاقم عند تناول الفواكه الحمضية الغنية بالمحتوى الحمضي.

2- صحة الفم

على الرغم من احتواء الحمضيات على فيتامين C، المفيد لصحة اللثة، فإن محتواها الحمضي يجعلها ضارة بمينا الأسنان، والاستهلاك المتكرر للأطعمة والمشروبات الحمضية قد يزيد من خطر تآكل الأسنان، وهذا يشمل الأطعمة مثل الطماطم والفواكه الحمضية، حسبما أفادت لجمعية طب الأسنان الأمريكية (ADA).

3- حساسية الحمضيات

رد فعل تحسسي نادر للبروتينات الموجودة في الحمضيات، ويحدث عادةً عندما يخطئ الجهاز المناعي في قراءة مسببات الحساسية غير الضارة ويبدأ في مهاجمتها للدفاع عن جسمك.

أمراض أصحابها ممنوعين من تناول الفواكه الحمضية

وقد تتراوح الأعراض من خفيفة إلى شديدة، بما في ذلك الحكة أو التورم أو صعوبة التنفس أو الحساسية المفرطة.

وفي هذا الصدد، يوصي الأطباء إنه في حالة الشعور بأي إزعاج بعد تناول الحمضيات مثل الحموضة وحرقة المعدة أو آلام في الجهاز الهضمي عمومًا، فمن الأفضل استبدالها ببدائل غير حمضية مثل التوت أو البطيخ أو التفاح، أو أي نوع فاكهة ألطف وأخف على المعدة، بالإضافة إلى ضرورة مراقبة تفاعل جسمك مع الحمضيات واستشارة طبيبك في حالة ظهور أي أعراض.