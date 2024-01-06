أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

ننشر أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم السبت ، وفقًا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر.

وتعتبر العملة السعودية أكثر العملات العربية طلبًا في البلاد خاصة في موسم الحج ومواسم العمرة.

أسعار صرف الريال السعودي اليوم السبت

سجلت أسعار صرف الريال السعودي خلال تعاملات اليوم السبت كالتالي:

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تعاملات اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 8.24جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الأهلي الكويتي نحو 8.23جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 8.22جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك( HSBC،المصرف العربي الدولي، الأهلي المتحد) نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية نحو 8.21جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في بنوك(مصر، الأهلي) نحو 8.20 جنيه للشراء و 8.23جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في بنوك( الاستثمار العربي، فيصل الإسلامي) نحو 8.20جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التجاري الدولي CIB نحو 8.19جنيه للشراء و 8.26 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني نحو 8.18 جنيه للشراء و 8.26 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الكويت الوطني نحو 8.14 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك المصري لتنمية الصادرات نحو 8.17 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك كريدي اجريكول نحو 8.19 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قطر الوطني نحو 8.14 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك بلوم نحو 8.12 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التنمية الصناعية نحو 8.11 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك أبوظبي التجاري نحو 8.02 جنيه للشراء و 8.26 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك ميد بنك نحو 7.98جنيه للشراء و 8.26جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في المصرف المتحد نحو 7.95جنيه للشراء و 8.25جنيه للبيع.