مبابي يعترف: أفتقد اللعب مع ميسي

أعترف الدولي الفرنسي كيليان مبابي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، بإنه يفتقد اللعب بجوار زميله السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي.



وكان ميسي قد رحل عن صفوف باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي الماضي، لينضم في صفقة انتقال حر لإنتر ميامي الأمريكي.

وأكد مبابي على أنه كان يحصل على الكرة عندما كان الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي متواجدًا ضمن صفوف الفريق العاصمي.



تصريحات مبابي

تحدث مبابي في تصريحات أبرزتها شبكة "ESPN" الفرنسية، حيث قال: "بالتأكيد، أفتقد اللعب بجوار ليونيل ميسي، فبالنسبة لي فهو مهاجم مثلي".

وتابع: "المهاجم يحب الركض في المساحات، وعندما تكون معه فإنك متأكد من قدرتك على الحصول على الكرة".

وأردف: "بالنسبة له فهذه ميزة لا يمكن لأحد تقديمها إلا هو، وبشكل عام، اللعب معه، كان أمرًا مميزًا".

وأوضح أن ميسي يستحق كل الاحترام، وفي فرنسا لم يحصل على الاحترام الكامل الذي يستحقه.

وكان ميسي قد رحل عن باريس سان جيرمان بعد انتهاء تعاقده مع الفريق العاصمي، حيث فضل الانتقال لإنتر ميامي الأمريكي على الانضمام للهلال السعودي.