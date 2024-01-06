مفاجأة في حصيلة شهادات الـ 27% (فيديو)

كشف محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس البنك الأهلي حصيلة الشهادات الجديدة بفائدة 27%، قائلا: "وصلنا إلى 4 مليارات جنيه في بنك مصر، و3 مليارات جنيه في البنك الأهلي؛ مما يعني أنه تم ربط شهادات بقيمة 7 مليارات جنيه في أقل من 24 ساعة.

وأضاف رئيس اتحاد بنوك مصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية، المذاع على فضائية “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الجمعة، أن الشهادات الجديدة هي شهادات ادخار جديدة لأجل عام، بسعر فائدة يصل إلى 27% يصرف سنويًا، مشيرا كما طرح البنك الأهلي وبنك مصر شهادة ثانية بعائد سنوي 23.5% يصرف شهريًا.

500 مليار جنيه قيمة شهادات الادخار ذات العائد 25%

وأشار رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الأهلي، إلى أن شراء الشهادات الجديدة، بدأ اعتبارا من اليوم الجمعة، من مختلف قنوات البنكين “الإلكترونية” و"أون لاين"، وتخرج في يناير 2024، نحو 500 مليار جنيه كسيولة من البنوك إلى الأسواق، تتمثل في قيمة شهادات الادخار ذات العائد 25%، مع انتهاء مدتها.

قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إنه بعد انتهاء أجل الشهادات البنكية التي طُرحت العام الماضي التي جمعت ما يقرب من نصف تريليون جنيه، كان لا بد من وجود أداة جديدة لاستيعاب الأموال التي سيجري إطلاقها خلال أسبوع.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، اليوم الخميس، أن البنك الأهلى وبنك مصر سيطرحان شهادات بعائد 23% تصرف شهريا و27% تصرف سنويا، مؤكدا أن الشهادة الجديدة ستكون بعائد أعلى من العام الماضي شريطة احتواء التضخم إلى ما دون الـ20%.

وأوضح أن الشهادات ستقلل من الضغوط التضخمية، إلا إذا استبدلت الأموال بذهب أو دولار، لأن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار، مؤكدا أنه من الأفضل أن تظل في الجهاز المصرفي، وأن احتواء التضخم أولوية أولى للسياسة النقدية والمالية خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل شهادات الادخار الجديدة

قرر بنك مصر إعادة إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة "طلعت حرب"، وهي شهادة ادخار مدتها سنة تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة، وتبلغ نسبة العائد للشهادة 27% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة.

هذا ومن الممكن أن يصرف العائد شهريًا بعائد %23.5 سنويًا، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

ويمكن شراء الشهادات ابتداءا من يوم الجمعة الموافق 5 يناير 2024 من خلال الإنترنت والموبايل البنكيBM Online ، وعلي ان يتم تفعيل الشهادة يوم العمل التالي الاثنين الموافق 8 يناير 2024، كما يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ابتداءا من 8 يناير 2024.

هذا ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

ويحرص البنك دائمًا على إرضاء عملائه وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم والعمل على التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتلائم مع هذه الاحتياجات.