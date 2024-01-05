في 120 دقيقة فقط.. إزاي تستخرج بطاقة الرقم القومي "VIP"
يحتاج الكثير من المواطنين إلى استخراج بطاقة الرقم القومي في أسرع وقت لقضاء بعض مصالحهم الشخصية، لذلك أعلنت منصة الأحوال المدنية عن استخراج بطاقة الرقم القومي في مدة لا تتجاوز الـ 120 دقيقة تحت مسمى استخراج بطاقة الرقم القومي vip.
يقتصر استخراج بطاقة الرقم القومي vip من الإدارة العامة للأحوال المدنية في العباسية فقط، وذلك من خلال استمارة مخصصة لهذه البطاقة في حالة الظروف العاجلة، وفي السطور التالية ترصد بوابة الوفد الإلكترونية طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي vip:
خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي vip
- التوجه إلى مصلحة الأحوال المدنية في العباسية.
- شراء استمارة vip يتم إرفاقها مع الاستمارة العادية في حالة وجود أختام من جهات حكومية على البطاقة العادية تثبت الوظيفة.
- ملء استمارة vip وتقديمها إلى الموظف المختص في الأحوال المدنية.
- الانتظار 120 دقيقة حتى يتم طباعة البطاقة وتسليمها للمواطن.
- تسليم البطاقة القديمة حال وجودها.
المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي vip
- تقديم مستند إلكتروني يثبت الشخصية وصورة بطاقة تحقيق شخصية - جواز سفر.
- يجب تقديم شهادة ميلاد إلكترونية (ضوئية) في حالة عدم وجود جواز سفر أو صورة بطاقة الرقم القومي.
- وثيقة الزواج أو البطاقة العائلية بالنسبة للزوجات فقط.
- اعتماد المهنة من النقابة المختصة لأصحاب المهن النقابية.
- صورة ضوئية من المؤهل الدراسي، يطلع الموظف على الأصل لإثبات المؤهل الدراسي.
- في حالة طلب تغيير محل الإقامة، يجب أن يكون بموجب عقد موثق في الشهر العقاري، أو إيصال غاز أو تليفون أو كهرباء.