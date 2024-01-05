نائب محافظ البحيرة تشهد حفل تكريم المتفوقين من أبناء القضاة

شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة فعاليات الحفل الذى نظمه نادى القضاة بالبحيرة، وذلك لتكريم عدد من أسر القضاة الذين وافتهم المنية، وأبناء القضاة المتفوقين علميًا ورياضيًا والأبناء من حفظة القرآن الكريم، وذلك بحضور كامل غطاس، السكرتير العام المساعد والمستشار حامد العيساوي، رئيس نادي القضاة بالبحيرة والمستشار محمد محجوب، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، ورؤساء أندية الهيئات القضائية وعدد من مديري المديريات بالمحافظة.

حيث أعربت نائب المحافظ عن سعادتها واعتزازها بالمشاركة فى هذا الحفل الذي يعبر عن قيمة وأهمية العرفان بالجميل لواحدة من سلطات الدولة العظيمة وهي السلطة القضائية، مؤكدًة على التقدير الكبير للدور الذي تقوم به الجهات والهيئات القضائية في ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية وإعلاء سيادة القانون وصون حقوق المواطنين، بما يحقق العدالة ويسهم في تعزيز الاستقرار والسلام الاجتماعي.

وأشادت بلبع من جانبها بدور الهيئات القضائية فى الإستحقاق الرئاسي، مؤكدة أن قضاة مصر سيظلون حصنًا للعدالة يحملون رسالتها يشاركون بذلك في بناء مصرنا الحبيبة وتدعيم سيادة القانون يبذلون قصارى الجهد بوحي من ضمائرهم مستلهمين ما أرسوه من تقاليد راسخة وقيم ومبادئ رفيعة يأتمنهم أبناء الشعب على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم ولا يزالون مضطلعين بهذه المسئولية بصدق وأمانة يستوي أمامهم الغنى والفقير والقوى والضعيف فالكل سواسية أمام منصات القضاء وأمام القانون.

وأضافت أن قرار فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تعيين عدد من السيدات كعضوات فى الهيئات القضائية، هو قرار عظيم يضاف إلى ملف مكتسبات المرأة المصرية في عصرها الذهبي في ظل قيادة سياسية واعية وحكيمة وحاسمة في دعمها تمكين المرأة المصرية واعتبار ذلك واجب وطني.

مؤكدة أن هذا القرار يضاف إلى سلسلة القرارات التاريخية الأخيرة التي انصفت المرأة المصرية في كافة القطاعات، ويعكس نجاح المرأة في هذه المجال وتمكنها من أدواتها التي أهلتها للوصول إلى المزيد من المناصب.