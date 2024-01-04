قواعد الترشح لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2024
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد الترشح لأعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن الترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الادارة ولجنة النظام والمراقبة لامتحانات شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة
للعام الدراسي 2023-2024 بالضوابط والشروط الخاصة بتلك الأعمال أسوة الأعوام السابقة.
موانع الاشتراك في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024
- الحرمان من أعمال الامتحانات.
- الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق باعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.
- أن يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى .
شروط التكليف برئاسة لجان امتحانات الثانوية العامة 2024
- الحصول على مؤهل عال بالنسبة لرئيس اللجنة في امتحانات الثانوية العامة 2024 ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة.
- أن يكون كل من رئيس اللجنة وكيل اللجنة شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين معلم أول "أ" على الأقل .
- الحصول على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين للقانون رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱٦ بشان الخدمة المدنية وتقدير كفا للخاضعين للقانون رقم ١٥٥ لسنة ۲۰۰۷ وتعديلاته في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين.
- خبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفة إشرافية داخل لجنة الإدارة أو لجنة النظام والمراقبة رئيس قسم ( حجرة ) أو وكيل قسم (حجرة ).
- توافر سمات شخصية وقيادية للنهوض بالعمل .
- ألا يكون مدير عام إدارة تعليمية حرصا على الصالح العام .
- ألا يكون من العاملين بالمدارس الثانوية التابعة للجنة المرشح لها .
- ألا يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة.
ضوابط العمل في امتحانات الثانوية العامة 2024
- التقدم بمقترح لتطوير منظومة العمل للمكان المرشح اليه .
- ألا يكون من العاملين بالتوجيه الفني المشرف على مدارس الثانوي العام التابعة للجنة
- ألا يكون من المحالين للمعاش قبل ۳۱ اغسطس من ذات العام.
آليات العمل في مراقبة امتحانات الثانوية العامة 2024
- يتم الاعلان من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة ومقرات اللجان عن فتح باب التقدم للترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة أو لجنة النظام والمراقبة خلال الفترة بدءاً من يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024، وحتى يوم الخميس الموافق 11 يناير 2024 طبقا لما ورد بالبنود أولا وثانيا وثالثا .
- يقوم المرشح بالدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة وطبع استمارة الترشح والإقرار الخاص بعدم وجود موانع تحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات العامة وملئه البيانات واعتمادها من جهة العمل مع ارفاق الاتى : ( بيان حالة وظيفية يدوى حديث + صورة من بطاقة الرقم القومي + صورة شخصية + صورة المؤهل + تحليل المخدرات + الشهادة القانونية + ومقترح التطوير ( وتقدم جميع المستندات إلى الإدارة العامة للامتحانات.
- تشكل لجنة برئاسة رئيس عام الامتحان وعضوية كل من نائب رئيس عام الامتحانات والمشرف على الإدارة العامة للامتحانات ورئيس الإدارة المركزية للأمن ومدير عام الادارة العامة للشئون القانونية وممثل الجهات الرقابية وممثل الأمن الوطني وعضوا منسقا يتم اختياره بمعرفة رئيس اللجنة.
- تقوم اللجنة بتحديد موعد لعقد مقابلات للمرشحين ممن تنطبق عليهم شروط الترشح ويتم إخطار المرشح في حينه.
- إعداد استمارة تقييم للمرشحين موضحا بها الدرجات التي حصل عليها كل منهم اثناء عقد المقابلات الشخصية .
- ترسل بيانات الذين وقع عليهم الاختيار الى الجهات الأمنية والرقابية موضحا أمام كل منهم العمل المكلف به بالإضافة إلى مرشح احتياطي لكل قطاع .
- يتم إعداد مشروع القرار الوزارى الخاص بتكليف رؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية للعام الحالي.
- إرسال خطابات التكليف لرؤساء ووكلاء لجان الادارة لجان النظام والمراقبة الذين تم اختيارهم موضحا به المديريات التعليمية التابع لها القطاع .
- في حالة ظهور أي ظروف تحول دون اشتراك أي من الذين تم اختيارهم للعمل فيقوم رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2024 بتكليف أحد المرشحين ممن تم مقابلتهم وتمت الموافقات الامنية عليه .
- للجنة الحق في تكليف أي من الذين وقع عليهم الاختيار برئاسة أو وكالة أى لجنة دون التقيد باللجنة المتقدم لها.