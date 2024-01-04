قواعد الترشح لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد الترشح لأعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن الترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الادارة ولجنة النظام والمراقبة لامتحانات شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة

للعام الدراسي 2023-2024 بالضوابط والشروط الخاصة بتلك الأعمال أسوة الأعوام السابقة.

موانع الاشتراك في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024

الحرمان من أعمال الامتحانات. الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق باعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة. أن يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى .



شروط التكليف برئاسة لجان امتحانات الثانوية العامة 2024

الحصول على مؤهل عال بالنسبة لرئيس اللجنة في امتحانات الثانوية العامة 2024 ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة. أن يكون كل من رئيس اللجنة وكيل اللجنة شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين معلم أول "أ" على الأقل . الحصول على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين للقانون رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱٦ بشان الخدمة المدنية وتقدير كفا للخاضعين للقانون رقم ١٥٥ لسنة ۲۰۰۷ وتعديلاته في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين. خبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفة إشرافية داخل لجنة الإدارة أو لجنة النظام والمراقبة رئيس قسم ( حجرة ) أو وكيل قسم (حجرة ). توافر سمات شخصية وقيادية للنهوض بالعمل . ألا يكون مدير عام إدارة تعليمية حرصا على الصالح العام . ألا يكون من العاملين بالمدارس الثانوية التابعة للجنة المرشح لها . ألا يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة.

ضوابط العمل في امتحانات الثانوية العامة 2024

التقدم بمقترح لتطوير منظومة العمل للمكان المرشح اليه . ألا يكون من العاملين بالتوجيه الفني المشرف على مدارس الثانوي العام التابعة للجنة ألا يكون من المحالين للمعاش قبل ۳۱ اغسطس من ذات العام.

آليات العمل في مراقبة امتحانات الثانوية العامة 2024