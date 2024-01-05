محافظ جنوب سيناء يتفقد الشبكة الوطنية الموحدة

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، على قيامة بتفقد الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بالطور، والمتابعة المستمرة لأعمال الشبكة الوطنية للتأكد من مدى جاهزية الجميع لرفع درجة استعدادها لتلقى البلاغات والتعامل معها لأى أحداث طارئة مع توافر اليقظة التامة.

مشيرًا إلى أن الشبكة الموحدة تقوم على ربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية.

وذلك عن طريق مركز رئيسى وغرفة عمليات متخصصة فى كل مدينة لتلقى بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين، والتعامل السريع معها، لتفادى تفاقم الأزمات.