إصابة 17 شخصًا بينهم 6 أطفال في حادث مروري مأساوي بالفرافرة

أصيب 17 شخصًا بينهم 6 أطفال في حادث مروري مروع في مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد

تم نقل المصابين على الفور إلى مستشفى الفرافرة المركزي بواسطة سيارات الإسعاف. هناك تم تحويل حالتين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم، تم تحرير محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لبدء التحقيقات.

وفور تلقي الإخطار، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم إسعاف المصابين وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج اللازم. وفي الوقت نفسه، باشرت الشرطة التحقيق في أسباب الحادث. وقد تبين أن الحادث نتج عن انقلاب السيارة نتيجة لتجاوز السرعة المحددة وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

ومن بين المصابين محمود إبراهيم منصور 43 سنة، وإسلام أحمد الغرباوي 23 سنة، ومحمد محمود إبراهيم 20 سنة، وجلال محمد جلال 19 سنة، وعمر محمد أحمد 13 سنة، ويوسف ثابت محمد 10 سنوات، وخالد محمد أحمد 18 سنة، ويسري محمود ثابت 28 سنة، وكريم شوقي محمد 13 سنة، ومعتز فريد شوقي 12 سنة، ومحمود عبد العظيم 17 سنة، ويوسف محمود إبراهيم 13 سنة، ومحروس جابر محمد 19 سنة، وعبدالواحد سعدي القط 36 سنة، ومصطفى أحمد محمود 22 سنة، وعلي محمود ثابت 14 سنة وعبدالراضي عبدالرحيم محمد 40 سنة وجرى تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

تأتي هذه الوقائع المأساوية لتذكيرنا بأهمية الالتزام بقوانين المرور وضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة. نتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين ونأمل أن تتخذ السلطات اللازمة الإجراءات لتجنب وقوع حوادث مماثلة مستقبلاً.