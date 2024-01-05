رئيس شباب النواب خلال زيارته لمعسكر المنتخب: “محمد صلاح ورفاقه قادرون على حصد اللقب الإفريقي”

تواجد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال زيارة معسكر المنتخب القومي لكرة القدم، المقام باستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من أجل أزر اللاعبين قبل خوض بطولة الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

وشدد الدكتور محمود حسين إن جميع أعضاء البرلمان المصري حريصين علي تقديم الدعم الكامل للمنتخب القومي لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري العاشق لكرة القدم ، بالفوز بالبطولة الأفريقية .

ونقل رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب ، تحيات ودعم المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب للاعبي المنتخب القومي ، مؤكدا أن لجنة الشباب باعتبارها ممثل الشعب المصري المحب لكرة القدم حريصة علي تقديم كافة الدعم للمنتخب.

وتابع المنتخب المصري يضم بين صفوفه مجموعة من اللاعبين أصحاب المهارات العالية والخبرات الكبيرة قائلا : كلنا ثقة في محمد صلاح ورفاقه في حصد اللقب الإفريقي من داخل أبيدجان عاصمة كوت ديفوار "

وأشاد رئيس لجنة الشباب بالبرلمان المصري بالمنشآت الرياضية التي أقامتها الدولة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة ، مؤكدا أن استاد مصر انجاز كبير وفخر للرياضة المصرية، لافتا إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمام غير مسبوق بالرباضة والرياضيين ، وهذا ما انعكس علي تحقيق العديد من الإنجازات الرياضية الغير مسبوقة سواء علي مستوي المنافسات الدوليه او المنشآت الرياضيه المصرية

شهدت التدريبات تواجد وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للرياضة محمد يحي وحضور حازم امام عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة وخالد الدرندلى عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة ودينا رفاعي عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة ، والنائب أحمد دياب .