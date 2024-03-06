شهادات ادخار "الأهلى "و"مصر"الجديدة تستحوذ على اهتمامات شريحة كبيرة من المواطنين

استحوذت شهادات الادخار الجديدة التى طرحها بالأمس بنكى، الأهلى، ومصر بعائد كبير على اهتمام شريحة كبيرة من المصريين خاصة المودعين ولديهم حسابات بالبنوك.

استعملت أعداد غفيرة من المواطنين خدمة الإنترنت البنكي والتطبيقات البنكية الخاصه بالبنك الأهلى وكذلك بنك مصر وقاموا بشراء الشهادات الجديده ،ومنهم من يتجه إلى كسر شهادات قديمه، أو التحويل من حسابات جاريه إلى شهادات، أو تحويل مسارهم من بنوك أخرى إلى البنك الأهلى، وبنك مصر.



ومن المنتظر أن تشهد البنوك صباح يوم الإثنين الموافق 8 يناير الحالى إقبال مكثف من جموع المواطنين لشراء الشهادات الجديدة، والإستفسار عن مزايا الشهادتين بداوفع نفسية لا أكثر حيث دائما ما يرغب عميل البنك فى التحدث مع موظفى البنك رغم أن كل الإجابات متاحة على كل ما يشغل ذهن المواطن بمختلف وسائل الإعلام سواء بالصحف، أو عبر القنوات الفضائية، أو وسائل التواصل الاجتماعى أو الصفحات الرسمية للبنكين.

كان بنك مصر قد أصدرامس الخميس شهادة إدخار مدتها سنة تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة 27% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة، هذا ومن الممكن أن يصرف العائد شهريًا بعائد %23.5 سنويًا، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

وأكد البنك انه يمكن شراء الشهادات ابتداءا من اليوم الجمعة الموافق 5 يناير 2024 من خلال الإنترنت والموبايل البنكيBM Online وماكينات الصراف الالى الخاصة ببنك مصر، علي ان يتم تفعيل الشهادة يوم العمل التالي الاثنين الموافق 8 يناير 2024، كما يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ابتداءا من 8 يناير 2024.

كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

فى حين طرح البنك الأهلى شهادتي ادخار لمدة عام، بعائد 23.5% بعائد يتم صرفه شهريا و27% بعائد يصرف نهاية المدة بعد عام.

ويبدأ البنك من اليوم الجمعة الموافق 5 يناير 2024 وحتى 1فبراير 2024 صرف قيمة شهادة 25%؜ و22.5%؜ ببنكى الأهلى ومصر، بعد انتهاء ومدتها عام من تاريخ إصدارها.