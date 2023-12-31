أرباح فلكية فى البنك الأهلى

حقق البنك الأهلى «كبيرالبنوك» نجاحات كبيرة عام 2023 مقارنةبالعامين السابقين 2021 - 2022 سواءعلى مستوى الأرباح أو انضمام العملاء الجدد، أو فى ارتفاع معدلات نمو فى محفظة القروض والودائع، أو زيادة الفروع وأعداد ماكينات الصراف الآلى وماكينات «pos» وهى ماكينات الدفع بالمحلات والمولات والمتاجر بواسطة البطاقات البنكية المختلفة.

النقطة الأهم فيما حققه الأهلى من نجاحات هى القفزة الكبيرة فى تعزيز مركزه المالى، حيث قفز من 3.2 تريليونجنيه عام 2021 إلىأكثر من «5» تريليونات العام الحالى، وحقق البنك صافى أرباح سجلت فى أغسطس الماضى نحو 35 مليارجنيه بعد خصم الضرائب لصالح الخزانة العامة للدولة، ووصلت إلى 36 مليارجنيه، نجح البنك فى زيادة عملائه سواء فى مجال الانترنت البنكى عبر خدمة الأهلى نت، أو عملاء الفون كاش ويقترب العدد من 1.6 مليونعميل مستفيدين من الخدمة المصرفية الرقمية التي يقدمها البنك وأكثر من 643 فرعابالقاهرة والمحافظات. وكشفت مؤشرات البنك عن وجود ارتفاع كبير فى محفظة التجزئة المصرفية وودائع العملاء التي تقترب من 3.5 تريليونجنيه، وكانت قد سجلت فى نهاية يونيو نحو 3.4 تريليونجنيه، كما زادت تمويلات البنك المتعلقة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع وجود نمو كبير فى محفظة القروض.