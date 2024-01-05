الجمعة 05 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد أمام أراندينا بكأس ملك إسبانيا

ريال مدريد
ريال مدريد

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن القائمة التي تستعد لمواجهة أراندينا، ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا.

txt

الهلال يقرر التعاقد مع لاعب أجنبي بديلاً لـ نيمار

ويغيب عن قائمة ريال مدريد عددًا من اللاعبين البارزين، حيث يغيب كل من: تيبو كورتوا، وإيدير ميليتاو، وديفيد ألابا، ولوكاس فاسكيز، إلى جانب؛ توني كروس، تشواميني، وفينيسيوس جونيور.
وكان لوكاس فاسكيز قد تعرض لإصابة قوية، حيث أوضح ريال مدريد عن تشخيص إصابته في العضلة النصف الوترية في فخذه الأيمن.

قائمة ريال مدريد 
وجاءت قائمة ريال مدريد أمام أراندينا، كالتالي: 
حارس المرمى: لونين، وكيبا، وفيران.
الدفاع: كارفاخال، وناتشو، وفيران جارسيا، وروديجر، وكاريو، وتوبياس.
الوسط: بيلينجهام، ومودريتش، وكامافينجا، وفالفيردي، وداني سيبايوس، وأردا جولر، وماريو مارتن، ونيكو باز.
خط الهجوم: رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز، ألفارو.

مواد متعلقة

أنشيلوتي يؤكد عدم إحتياج ريال مدريد لإبرام صفقات

مدرب جيرونا يرفض فكرة المنافسة على لقب الليجا مع ريال مدريد
الجريدة الورقية