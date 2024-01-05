اليمنيون يخرجون في مظاهرات حاشدة تضامنًا مع فلسطين.. فيديو

عرضت فضائية يورونيوز، مساء الجمعة، مقطع فيديو لخروج عشرات الآلاف من اليمنيين في مظاهرة حاشدة اليوم الجمعة، تضامنًا مع غزة.

وسارت حشود غفيرة عقب صلاة الجمعة في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات داعمة لغزة وأهلها.

وندد المتظاهرون بما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة وباقي مدن فلسطين، واستنكروا ما سموه "موقف المجتمع الدولي المتخاذل" تجاه ما يحدث.

وأشار بيان صادر عن التظاهرة إلى "ما يُشاهد اليوم من إعدامات ودفن جماعي للأحياء وإعدام للنساء الحوامل وقتل للأطفال والنساء وتجويعهم وتشريدهم وتعرية الأسرى لإهانتهم وإذلالهم في جرائم تفضح تشدقهم بالحقوق والحريات والإنسانية".

وتشهد مدن ومحافظات يمنية، أبرزها العاصمة صنعاء، مظاهرات حاشدة تدعو لعدم ترك غزة وحدها، وإلى استمرار المظاهرات والتصعيد في كافة الدول تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.



