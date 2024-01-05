الجمعة 05 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

اليمنيون يخرجون في مظاهرات حاشدة تضامنًا مع فلسطين.. فيديو

مظاهرات في صنعاء
مظاهرات في صنعاء مؤيدة للفلسطينيين

عرضت فضائية يورونيوز، مساء الجمعة، مقطع فيديو لخروج عشرات الآلاف من اليمنيين في مظاهرة حاشدة اليوم الجمعة، تضامنًا مع غزة.

وسارت حشود غفيرة عقب صلاة الجمعة في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات داعمة لغزة وأهلها.

txt

مظاهرات ورفع علم فلسطين في الفاتيكان أثناء خطبة عيد الميلاد بروما .. صور

txt

مظاهرات في شوارع العاصمة الفرنسية للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار بغزة (فيديو)

وندد المتظاهرون بما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة وباقي مدن فلسطين، واستنكروا ما سموه "موقف المجتمع الدولي المتخاذل" تجاه ما يحدث.

وأشار بيان صادر عن التظاهرة إلى "ما يُشاهد اليوم من إعدامات ودفن جماعي للأحياء وإعدام للنساء الحوامل وقتل للأطفال والنساء وتجويعهم وتشريدهم وتعرية الأسرى لإهانتهم وإذلالهم في جرائم تفضح تشدقهم بالحقوق والحريات والإنسانية".

وتشهد مدن ومحافظات يمنية، أبرزها العاصمة صنعاء، مظاهرات حاشدة تدعو لعدم ترك غزة وحدها، وإلى استمرار المظاهرات والتصعيد في كافة الدول تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.


 

مواد متعلقة

رئيس وزراء فلسطين يدعو لتواجد طواقم الأمم المتحدة بالمُخيمات لمراقبة جرائم الاحتلال

رئيس الرابطة الطبية الأوروبية يكشف آخر الإحصائيات الصحية في فلسطين 

بسمة وهبة تعود للشاشة بعد غياب.. فلسطين أدخلتني في حالة يأس (فيديو)

فؤاد سركيس: أحداث فلسطين غيرت معالم الموضة وصممت لروجينا فستان الجونة خصيصًا (خاص)

السجن 8 أشهر للجزائري يوسف عطال بسبب فلسطين

نادية لطفي.. إمرأة بـ100 راجل| وقفت في حرب 73 وطالبت بحرية فلسطين

الولايات المتحدة وبريطانيا تبحثان الصراع في فلسطين

فلسطين تؤكد مجددا رفضها للممر المائي بين قبرص وغزة خشية تهجير الفلسطينيين لخارج القطاع
الجريدة الورقية