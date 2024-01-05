سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق داخل شقة سكنية بعقار مكون من 10 طوابق بمنطقة العمرانية غرب الجيزة، وتوالت النيابة التحقيق.

السيطرة علي حريق بعقار مكون من 10 طوابق بالعمرانية

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار أمام مجمع مدارس بمنطقة العمرانية بالجيزة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ، ودفعت الحماية المدنية بالجيزة بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وكشفت التحريات الأولية، أن الحريق داخل شقة بالطابق التاسع لعقار مكون من 10 أدوار، وحاصر رجال الحماية المدنية مصدر النيران دون وقوع خسائر في الأرواح.

مصرع أب وبناته الثلاثه.. النيابة تواصل معاينة موقع حريق منزل بسقارة

كما تواصل جهات التحقيق، معاينة حريق اندلع داخل منزل بمنطقة سقارة بالبدرشين، والذي أدى إلى مصرع شخص وبناته الثلاثة، وإصابة الأم وابنتها الرابعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى والتحفظ على جثامين المجني عليهم.

وجاءت أسماء المتوفين في حريق سقارة وهم، جميل رمضان نصر بدر، وأميره جميل رمضان بدر، ونرمين جميل رمضان بدر، وبسملة جميل رمضان بدر، فيما أصيبت الأم سحر عبد الرحمن كامل، والابنة ياسمين جميل رمضان بدر.

كانت البداية عندما تلقت غرفة العمليات بمديرية أمن الجيزة ، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل بمنطقة سقارة بالبدرشين، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مقر الحادث، مدعمين بسيارات إطفاء وإسعاف، وفرضت كردونا أمنيا حول الحادث، كما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

وأوضحت التحريات حول الحادث، أن سبب الحريق ماس كهربي داخل المنزل، كما أن المنزل قديم مكون من طابق واحد، من الطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية.