امرت جهات التحقيق بالاستعلام عن الحالة الصحية عن 18مصاب ، في انقلاب سيارة ميكروباص ، على طريق سفاجا الغردقة جنوب البحر الأحمر،وتوالت النيابة التحقيق .

الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في انقلاب ميكروباص بطريق سفاجا

وكان مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق سفاجا.

وعلى الفور تم الدفع بعدد 10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين انحراف عجلة القيادة في يد السائق ما تسبب في وقوع الحادث.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

انتقامًا منه للصلح بينه وبين زوجته..عامل ينهي حياة عمدة قريته في الدقهلية

وفي واقعة أخري، لقي شخص مصرعه في مركز نبروه في محافظة الدقهلية ، على يد عامل بالقرية، وذلك بعدما طعنه حال عودته من صلاة الجمعة، بعد فترة من ترأس المجني عليه لجنة الصلح بالقرية ومحاولته الإصلاح بين القاتل وزوجته وإصداره حكمًا يقضي بمنح الزوجة حقوقها مما أثار حفيظة القاتل وقرر الانتقام منه.

وكانت البداية بتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ ، لمأمور مركز شرطة نبروه بورود إشارة من مستشفى نبروه المركزي بوصول "نور عبد المنجي" القائم بعمل عمدة قرية الطيبة به آثار طعن بالجسم "جثة هامدة" ادعاء تعد من آخرين.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بقيادة ، رئيس مباحث مركز شرطة نبروه، وبالفحص تبين أنه أثناء خروج المجني عليه من أداء صلاة الجمعة من المسجد بالقرية توجه صوبه المتهم "طارق بدير"، وسدد له عدة طعنات من سكين بحوزته فأرداه قتيلًا.

وتبين أن المجني عليه يترأس لجنة الصلح بالقرية كونه"شيخ بلد" وقائم بعمل العمدية، وتدخل للصلح بين المتهم وزوجته منذ عدة أشهر وأصدرت لجنة الصلح التي يترأسها حكمها العرفي بأن يمنح القاتل كافة الحقوق الشرعية لزوجته، مما أغضب الجاني وتربص للمجني عليه وسدد له عدة طعنات حال خروجه من المسجد.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر واعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي أمرت بنقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان، وبيان سبب الوفاة.